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Великобритания и Евросоюз согласовали торговую сделку по Брэкзиту 

RTVI 1 час назад
Британия и ЕС согласовали торговую сделку по Brexit
Фото: Reuters
Власти Великобритании и ЕС договорились об условиях сделки по Брэкзиту. Об этом 24 декабря заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Теперь соглашение по Брэкзиту будет передано премьер-министру Борису Джонсону и президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен для официального утверждения, отмечает агентство.
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По словам Ляйен, у вместе ЕС и Великобритания достигнут большего, чем по отдельности. Она подчеркнула, что у Евросоюза есть инструменты, если справедливая торговля будет нарушаться.

«Время перевернуть страницу и смотреть в будущее. Великобритания останется нашим партнером, заслуживающим доверия. ЕС и Великобритания вместе будут стоять плечом к плечу, чтобы достичь общей цели», — отметила Ляйен.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал у себя в твиттере, что сделка завершена.
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Экономика , Рынки , Борис Джонсон , ЕС , Еврокомиссия
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