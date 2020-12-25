Ещё
Далее:
Читайте также:
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд Выясняем ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
74.44
90.80
90.27
Прогноз
28.12 – 04.01
$
74.71
89.83
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
+0.0038
10.12
1.2143
21.12
13.12
29.11

Греф заявил, что ВВП РФ в 2021 году вырастет на 2-3% при цене нефти $50 за баррель 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Греф ожидает роста ВВП РФ в 2021 году на 2-3%
Фото: РИА Новости
Темпы роста ВВП России в 2021 году составят 2-3% при цене на нефть от $50 за баррель. Об этом в пятницу заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу "Россия-24".

"Прогноз, от которого мы исходим  — темпы роста ВВП между 2 и 3 [процентами], нефть, что является ключевым параметром, — за 50 [долларов за баррель], рубль укрепляется", — сказал он.

По словам Грефа, экономическая ситуация в России следующем году должна быть более оптимистичной, чем в текущем.
Ранее глава Сбербанка сообщал о прогнозах падения ВВП в 2020 году на 4,2-4,5% в случае, если во время второй волны коронавируса локдаун не повторится.
Видео дня. В России резко подорожала икра
ТАСС: последние новости
Лавров: в Европе начинают думать о том, что нужно уходить от долларовой зависимости Лавров: в Европе начинают думать о том, что нужно уходить от долларовой зависимости Решетников назвал основные причины роста цен на продовольствие в России Решетников назвал основные причины роста цен на продовольствие в России Песков: санкции США против "Северного потока - 2" могут осложнить реализацию проекта Песков: санкции США против "Северного потока - 2" могут осложнить реализацию проекта
Экономика , Герман Греф , Сбербанк России
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение