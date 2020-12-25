Курс доллара: обнадеживающий прогноз на 2021 год 

Аналитики Reuters считают, что курс доллара к рублю в первом квартале 2021 года заметно снизится и закрепится в границах от 68 до 73 рублей.

Евро в первом квартале 2021-го будет стоить 85-90 рублей, считают аналитики. К концу следующего года, по их версии, доллар будет продаваться по 71,10 рубля, евро — по 86,68 рубля. В предыдущем прогнозе Reuters была сделана ставка на курсы в 73,09 рубля за доллар и 88,80 за евро.

Эксперты банка «Санкт-Петербург заявили, что рубль вырастет еще перед Новым годом: уже сейчас все рисковые активы начали показывать рост, а результат российской валюты оказался самым заметным. Кроме того, в пятницу, 25 декабря, в стране будут выплачивать акцизы, НДС и НДПИ. Благодаря этому рубль вырастет еще сильнее.

Георгий Ващенко из „Фридом Финанс“ считает, что при нынешних ценах на нефть рубль способен укрепиться еще на шесть процентов и торговаться по 72-74 рубля за доллар.

Однако в „Алор Брокер“ считают, что доллар, наоборот, вернется к росту и начнет штурмовать коридор в 76-78 рублей.