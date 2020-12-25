Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
74.44
90.80
90.27
Прогноз
28.12 – 04.01
$
74.00
90.65
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
+0.0038
10.12
1.2143
21.12
13.12
29.11

Курс доллара: обнадеживающий прогноз на 2021 год 

Елена Прошина 1 час назад
Курс доллара: обнадеживающий прогноз на 2021 год
Фото: ТАСС
Аналитики Reuters считают, что курс доллара к рублю в первом квартале 2021 года заметно снизится и закрепится в границах от 68 до 73 рублей.
Евро в первом квартале 2021-го будет стоить 85-90 рублей, считают аналитики. К концу следующего года, по их версии, доллар будет продаваться по 71,10 рубля, евро — по 86,68 рубля. В предыдущем прогнозе Reuters была сделана ставка на курсы в 73,09 рубля за доллар и 88,80 за евро.
Эксперты банка «Санкт-Петербург заявили, что рубль вырастет еще перед Новым годом: уже сейчас все рисковые активы начали показывать рост, а результат российской валюты оказался самым заметным. Кроме того, в пятницу, 25 декабря, в стране будут выплачивать акцизы, НДС и НДПИ. Благодаря этому рубль вырастет еще сильнее.
Георгий Ващенко из „Фридом Финанс“ считает, что при нынешних ценах на нефть рубль способен укрепиться еще на шесть процентов и торговаться по 72-74 рубля за доллар.
Однако в „Алор Брокер“ считают, что доллар, наоборот, вернется к росту и начнет штурмовать коридор в 76-78 рублей.
Как сообщал „Рамблер“, на торгах Московской биржи вечером 24 декабря курс доллара упал на 1,06 рубля, до 74,02 рубля. Евро потерял 1,32 рубля и стоил 90,17 рубля.
Узнать курс доллара онлайн можно на „Рамблер/финансах“.
Видео дня. В России резко подорожала икра
Комментарии
Экономика , Георгий Ващенко , Московская биржа , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение