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Россиянам назвали причины роста цен на продукты 

Прайм и ещё 11 1 час назад
Глава МЭР назвал основные причины роста цен на продукты
Фото: ТАСС
Министр экономического развития России Максим Решетников назвал несколько причин, которые спровоцировали рост цен на продукты в стране в четвертом квартале текущего 2020 года. Об этом он рассказал в своем выступлении в Совете Федерации.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МЭР, цены "пошли вверх" на фоне снижения урожая, падения курса рубля и роста мировых цен на продовольствие.

"В четвертом квартале новым вызовом стало ускорение инфляции, рост цен на ряд продовольственных товаров в первую очередь. Основные причины — снижение урожая по ряду культур, ослабление рубля и ощутимый рост мировых цен на продовольствие", — сказал глава Минэкономразвития.

Он напомнил также о соглашении, которое Минпромторг и Минсельхоз подписали с торговыми сетями и производителями с целью сдерживания роста цен.
По словам Решетникова, кабмин может прибегать к регулированию цены на продукты только точечно, это экстренная и крайняя мера.

"Сегодня вы рассматриваете законопроект, который дает правительству дополнительные полномочия по регулированию цен на продовольственные товары. Хочу отдельно подчеркнуть: мы рассматриваем этот инструмент как экстренную, крайнюю меру, которая может применяться только очень точечно и если, действительно, все остальные меры, в первую очередь экономического характера, не сработают", — подытожил он.

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Комментарии
Экономика , Максим Решетников , Минпромторг , Совет Федерации , Минэкономразвития , Минсельхоз
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