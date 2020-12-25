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Ипотечный рынок развернуло перед Новым годом 

Елена Прошина 1 час назад
Ипотечный рынок развернуло перед Новым годом
Фото: ТАСС
В ноябре 2020 года средний размер ипотеки в России впервые с апреля упал на 0,3 процента, до 2,914 миллиона рублей. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».
В компании подсчитали, что в ноябре россияне брали ипотеки в среднем на 2,91 миллиона рублей против 2,92 миллиона рублей в октябре.
В «Эквифакс» подчеркнули, что за предыдущие шесть месяцев средний размер ипотеки в стране постоянно рос. По итогам года динамика также положительная — средний размер кредита на покупку жилья вырос на 10,6 процента. Единственным негативным месяцем был апрель, когда показатель упал более чем на 11 процентов.
В «Эквифакс» считают, что из-за ноябрьского разворота средний размер ипотеки вряд ли превысит три миллиона рублей (преодоления этого рубежа аналитики ждали еще в сентябре).
Как сообщал «Рамблер», ранее президент России Владимир Путин заявил, что льготная ипотека под 6,5 процента работает, но если цены на жилье будут расти и дальше, программа потеряет свой смысл.
С апреля государство субсидирует ипотечные ставки: самой популярной программой в России стала льготная ипотека на новостройки под 6,5 процента. Действовать она будет до 1 июля 2021 года. В октябре россияне оформили рекордные 212,3 тысячи ссуд на 546,2 миллиарда рублей.
По словам Путина, рынок отреагировал ростом цен на жилье, увидев, что «объем кредитных ресурсов выделяется приличный» и за ипотекой обращается множество россиян. Он призвал «самым внимательным образом» наблюдать за ростом цен и реагировать на него.
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Комментарии
Экономика , Владимир Путин
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