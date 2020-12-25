Решетников считает снижение рубля причиной роста цен на продукты

Новым вызовом для страны в четвёртом квартале этого года стал рост цен на сахар, подсолнечное масло и прочие базовые продукты питания, отметил министр экономического развития Максим Решетников на «правительственном часе» в Совете Федерации в пятницу 25 декабря.

Ситуацию должен исправить закон, одобренный Совфедом и дающий Правительству дополнительные полномочия по регулированию цен на продовольственные товары. В свою очередь председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала Минэкономразвития активнее создавать условия для инвесторов в России, которые должны быть лучше тех, что есть на Западе.

Цены полезли вверх, но их остановили

В ходе совещания 9 декабря с членами Правительства Президент России Владимир Путин призвал бороться с ростом цен на базовые продукты питания, в том числе сахар и подсолнечное масло. Основными причинами ценовой аномалии в ходе «правчаса» Максим Решетников назвал снижение урожая по ряду культур, ослабление рубля и «ощутимый рост мировых цен на продовольствие».

Чтобы стабилизировать ситуацию, Минпромторгом Минсельхозом подписано соглашение с торговыми сетями и производителями, Правительством введены экспортные пошлины по ряду продовольственных товаров сельскохозяйственного экспорта, начали реализовывать меры поддержки для производителей сельхозпродукции, в первую очередь для хлебопёков и производителей муки, уточнил глава Минэкономразвития.

Министр также напомнил, что в Совете Федерации рассматривается закон, который даёт Правительству дополнительные полномочия по регулированию цен на продовольственные товары.

«Мы рассматриваем этот инструмент как экстренную, крайнюю меру, которая может применяться только очень точечно, если действительно все остальные меры, в первую очередь экономического характера, не сработают», — отметил Решетников.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и кабмин держат на постоянном контроле ситуацию с ценами на продукты.

Давайте разгребать завалы

Проблема увеличения стоимости базовых продуктов питания, безусловно, важная, цены уже пошли вниз. А вот если говорить о грядущем, то какие бы планы россияне не строили, в конечном итоге уровень их жизни зависит от развития экономики.

«Мы об этом много говорим, но шаги были медленными. Сейчас пошло в хорошем смысле слова ускорение», — отметила Валентина Матвиенко.

Она признала, что вектор министерством экономразвития выбран правильный, но завалов на пути развития МСП и в целом экономики ещё немало и их нужно разгребать, «как можно активнее расчищать дорогу».

При этом, поднимая тему защиты инвестиций в России и действия соответствующего закона, принятого парламентом в 2020 году, она обратила внимание на произнесённые с гордостью слова министра о том, что подписано «уже» 25 соглашений с инвесторами.

«Я бы сказала по-другому — «только» 25 соглашений. Для такой страны, как наша, это мало. Триллион рублей инвестиций — хорошее начало, но это только начало пути. Надо и дальше создавать условия, привлекательные для инвестиций».

Закон о защите инвестиций — это правильно, считает Матвиенко, но нужно внимательно посмотреть, что ещё мешает бизнесу вкладываться в отечественную экономику. Председатель палаты напомнила, что по-прежнему миллиарды долларов выводятся в офшоры.

«Нам надо создавать условия, чтобы было больше национально ориентированного бизнеса. Рыба ищет, где глубже, а бизнес — где лучше. Давайте создадим в стране лучшие условия, чем те, которые предлагают на Западе, где нас никто не ждёт, кстати. Ужесточение санкционного режима об этом свидетельствует», — сказала спикер палаты регионов.

Давайте создадим в стране лучшие условия, чем те, которые предлагают на Западе, где нас никто не ждёт, кстати Если создать выгодные условия в России, предприниматели «не будут строить заводы в Финляндии», но в первую очередь ориентироваться на создание новых бизнесов и новых точек экономики в своей собственной стране, убеждена Валентина Матвиенко.

В диалоге с бизнесом спикер рекомендовала Минэкономразвития осведомиться, «как раскрыть не калитку или окно, а ворота, чтобы то, что зарабатывается в России, вкладывалось в её развитие». Если диалог будет выстроен правильно, уверена Валентина Матвиенко, ряды национально ориентированного бизнеса будут расти.