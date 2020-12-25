В России сочли 45 долларов за баррель критической ценой на нефть 

Для восстановления добычи нефти в России до прежнего уровня необходимо, чтобы баррель стоил не ниже 45 долларов. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак

Если цена нефти будет ниже 45 долларов, преимущество на рынке получат конкуренты России, отметил Новак.

«Для восстановления нашей добычи, которую мы сильно уронили, диапазон цен в 45-55 долларов за баррель — самый оптимальный. Иначе мы никогда не восстановим добычу: восстановят другие, а мы будем все время на своем уровне», — цитирует Новака «Интерфакс».

При этом вице-премьер заявил, что Россия поддержит увеличение добычи нефти странами ОПЕК+ в феврале 2021 года на 500 тысяч баррелей в сутки.

«Если ситуация будет нормальная, стабильная, то будем поддерживать увеличение, потому что мы должны плавно, не дергая сильно рынок, выйти на те показатели, которые были предусмотрены ранее с 1 января», — отметил Новак.

По итогам 2020 года добыча нефти в России снизится на 8,4% по сравнению с 2019 годом и составит примерно 514 млн тонн.

Как сообщал «Рамблер», 18 декабря цена февральского фьючерса Brent превысила 52 доллара за баррель впервые с марта 2020 года.