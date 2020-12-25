Сулейман Керимов стал самым разбогатевшим за год российским миллиардером 

Как отмечает Forbes, состояние сенатора и его семьи увеличилось благодаря росту цен на золото и, соответственно, котировок золотодобывающей компании «Полюс», 78,6% акций которой он владеет. Акции «Полюса» за год выросли почти в 2,5 раза — с 6771,5 рубля 20 декабря 2019 года до 15493 рублей 20 декабря 2020 года. Состояние Керимова к 20 декабря 2020 года оценивалось в 20,913 млрд долларов.

На втором месте по росту благосостояния — совладелец НЛМК Владимир Лисин . За год он увеличил свои активы на 5,4 млрд долларов. Своими финансовыми успехами Лисин обязан росту цен на сталь. Акции НЛМК выросли за год с 142 рублей до 214 рублей за бумагу. Forbes оценивает состояние Лисина в 26,19 млрд долларов.

Замыкает тройку лидеров предприниматель Алишер Усманов , за год увеличивший состояние на 3,636 млрд долларов. Усанов владеет 49% акций USM Holdings, куда входит в том числе один из крупнейших горно-металлургических холдингов России «Металлоинвест» . Рост состояния предпринимателя обусловлен подъемом металлургической отрасли. На сегодняшний день активы Усманова оцениваются в 16, 182 млрд долларов.

Суммарно десять богатейших россиян, несмотря на пандемию, за год нарастили капиталы почти на 33 млрд долларов.

Как сообщал «Рамблер», ранее шестилетняя Анастасия Радзинская из России вошла в ежегодный рейтинг Youtube-блогеров с самыми большими заработками журнала Forbes. Радзинская заняла в рейтинге седьмое место. Forbes оценил ее годовой заработок в 18,5 млн долларов.