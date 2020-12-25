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Герман Греф поддержал выход из программы льготной ипотеки 

Вероника Полынина 1 час назад
Герман Греф поддержал выход из программы льготной ипотеки
Фото: РИА Новости
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф выступил за выход из программы льготной ипотеки в июле 2021 года. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».

«Из нее [программы] надо выходить, безусловно. Когда выходить — вопрос открытый. Если не будет никаких потрясений, я лично за то, чтобы, может быть, с июля эту программу не продлевать», — сказал Греф, его слова приводит Forbes.

При этом Греф назвал льготную ипотеку умным решением, «одним из самых удачных шагов» правительства.
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По словам главы Сбербанка, без этой программы значительная часть экономики находилась бы в кризисе, а с ее помощью удалось сохранить производство строительных материалов и «огромное количество рабочих мест».
Как сообщал «Рамблер», в конце ноября с инициативой «своевременно» свернуть программу льготной ипотеки выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она отметила, что из-за роста цен на недвижимость и снижения доходов населения доступность жилья для людей может упасть, несмотря на льготную ставку. Своевременное завершение этой антикризисной программы позволит избежать формирования пузырей и сбалансировать на рыночной основе спрос и предложение на рынке жилья, отметила Набиуллина.
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Экономика , Эльвира Набиуллина , Герман Греф , Сбербанк России , Центральный банк России , Forbes
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