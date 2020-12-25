Герман Греф поддержал выход из программы льготной ипотеки 

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф выступил за выход из программы льготной ипотеки в июле 2021 года. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 24».
«Из нее [программы] надо выходить, безусловно. Когда выходить — вопрос открытый. Если не будет никаких потрясений, я лично за то, чтобы, может быть, с июля эту программу не продлевать», — сказал Греф, его слова приводит Forbes.
При этом Греф назвал льготную ипотеку умным решением, «одним из самых удачных шагов» правительства.
По словам главы Сбербанка, без этой программы значительная часть экономики находилась бы в кризисе, а с ее помощью удалось сохранить производство строительных материалов и «огромное количество рабочих мест».
Как сообщал «Рамблер», в конце ноября с инициативой «своевременно» свернуть программу льготной ипотеки выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она отметила, что из-за роста цен на недвижимость и снижения доходов населения доступность жилья для людей может упасть, несмотря на льготную ставку. Своевременное завершение этой антикризисной программы позволит избежать формирования пузырей и сбалансировать на рыночной основе спрос и предложение на рынке жилья, отметила Набиуллина.