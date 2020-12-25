Трубоукладчик «Фортуна» наполовину достроил «Северный поток-2»

Судно «Фортуна» завершила работы на 50%. Скорее всего, укладка газопровода продолжится до конца 2020 года, но также есть вероятность, что работы возобновят с начала 2021 года.

Каждые сутки судно «Фортуна» укладывает 450 метров труб «Северного потока-2». Работы продолжаются медленнее запланированного, так как в Балтийском море участились штормы, что характерно для зимнего времени года.