Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
74.44
90.80
90.27
Прогноз
28.12 – 04.01
$
73.00
89.50
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
+0.0038
10.12
1.2143
21.12
13.12
29.11

Трубоукладчик «Фортуна» выполнил 50% работ по строительству «Северного потока-2» 

runews24.ru 42 минуты назад
Трубоукладчик «Фортуна» наполовину достроил «Северный поток-2»
Фото: ТАСС
Судно «Фортуна» завершила работы на 50%. Скорее всего, укладка газопровода продолжится до конца 2020 года, но также есть вероятность, что работы возобновят с начала 2021 года.
Каждые сутки судно «Фортуна» укладывает 450 метров труб «Северного потока-2». Работы продолжаются медленнее запланированного, так как в Балтийском море участились штормы, что характерно для зимнего времени года.
В США заявили, что «Северный поток — 2» никогда не будет функционировать
Несколько дней назад трубоукладчик «Фортуна» ускорил рабочий темп. Работы проводятся на мелководном участке Балтийского моря в экономической зоне Германии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что новые санкции США против «Северного потока-2» могут усложнить его строительство.
Видео дня. В России резко подорожала икра
runews24.ru: последние новости
Песков: Санкции США способны осложнить реализацию «Северного потока - 2» Песков: Санкции США способны осложнить реализацию «Северного потока - 2» Трубоукладчик ускорил темп строительства «Северного потока – 2» Трубоукладчик ускорил темп строительства «Северного потока – 2» Китай прекратил приём рыбной продукции из России Китай прекратил приём рыбной продукции из России
Экономика , Дмитрий Песков
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение