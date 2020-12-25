Ещё
Далее:
Читайте также:
Жорж Милославский рекомендует: сплошные хиты
Жорж Милославский рекомендует: сплошные хиты Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
74.44
90.21
90.27
Прогноз
28.12 – 04.01
$
74.71
89.83
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
+0.0038
10.12
1.2143
21.12
13.12
29.11

В США начнут отслеживать все транзакции биткоинов 

Вероника Полынина 1 час назад
В США начнут отслеживать все транзакции биткоинов
Фото: Reuters
Администрация президента США Дональда Трампа намерена принять закон, который позволит государству отслеживать все транзакции биткоинов. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на The Verge.
С соответствующей инициативой 18 декабря выступило федеральное агентство FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, Сеть по расследованию финансовых преступлений), которое входит в Минфин США. По информации The Verge, правительство планирует принять закон до официального вступления Джо Байдена в должность президента страны.
Поправки, которые могут вступить в силу уже после Нового года, касаются цифровых кошельков, которые используют для хранения криптовалют. В частности, владельцы кошельков будут обязаны идентифицировать себя на криптовалютных биржах (например, на бирже Coinbase), если они хотят перевести более 3000 долларов за одну транзакцию.
Криптобиржа должна будет собирать и хранить информацию как об отправителе, так и о получателе криптовалюты. Также она должна будет сообщать о транзакциях, превышающих 10 тысяч долларов.
В результате криптобиржам придется придерживаться тех же законов, что и банкам. Это вряд ли понравится создателям децентрализованной экосистемы на основе блокчейнов, основной привлекательной чертой которых изначально была анонимность. Действия властей США могут привести к падению курса биткоина и других цифровых монет.
Как писал «Рамблер», 17 декабря стоимость биткоина впервые в истории достигла отметки в 23,8 тысячи долларов. Еще в марте стоимость криптовалюты составляла 3,8 тысячи долларов, а в мае она уже превышала 10 тысяч долларов. За последние три месяца стоимость битка выросла более чем на 100%.
Видео дня. В России резко подорожала икра
Комментарии
Экономика , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Казначейство США , Администрация США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение