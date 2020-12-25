В США начнут отслеживать все транзакции биткоинов 

С соответствующей инициативой 18 декабря выступило федеральное агентство FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, Сеть по расследованию финансовых преступлений), которое входит в Минфин США . По информации The Verge, правительство планирует принять закон до официального вступления Джо Байдена в должность президента страны.

Поправки, которые могут вступить в силу уже после Нового года, касаются цифровых кошельков, которые используют для хранения криптовалют. В частности, владельцы кошельков будут обязаны идентифицировать себя на криптовалютных биржах (например, на бирже Coinbase), если они хотят перевести более 3000 долларов за одну транзакцию.

Криптобиржа должна будет собирать и хранить информацию как об отправителе, так и о получателе криптовалюты. Также она должна будет сообщать о транзакциях, превышающих 10 тысяч долларов.

В результате криптобиржам придется придерживаться тех же законов, что и банкам. Это вряд ли понравится создателям децентрализованной экосистемы на основе блокчейнов, основной привлекательной чертой которых изначально была анонимность. Действия властей США могут привести к падению курса биткоина и других цифровых монет.

Как писал «Рамблер», 17 декабря стоимость биткоина впервые в истории достигла отметки в 23,8 тысячи долларов. Еще в марте стоимость криптовалюты составляла 3,8 тысячи долларов, а в мае она уже превышала 10 тысяч долларов. За последние три месяца стоимость битка выросла более чем на 100%.