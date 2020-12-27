Команда Байдена задумалась над отключением РФ от SWIFT. Чем это грозит? 

Администрация Джо Байдена рассмотрит несколько вариантов наказания России за ее предполагаемую роль в беспрецедентной хакерской атаке на госведомства и компании. Один из них — отключение РФ от системы обмена банковской информацией SWIFT. Об этом агентству Reuters сообщили источники, знакомые с планами команды избранного президента США. Сейчас SWIFT пользуются около 400 российских финансовых организаций.
Какова вероятность отключения России от системы и станет ли это серьезной проблемой? Комментирует инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов:
Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Арикапитал»: «Мне кажется, это чревато серьезной эскалацией отношений между РФ и США, поэтому все-таки такой шаг маловероятен. Тем более штаб-квартира SWIFT находится в Бельгии. И хотя администрация США имеет влияние на SWIFT, все-таки даже юридически это будет непросто сделать. Понятно, что если Россию отключат от SWIFT, то это грозит серьезными проблемами в международных расчетах. Возможно, это вызовет какие-то внешнеторговые осложнения, потому что не так просто будет рассчитываться с международными партнерами. Но мне кажется, у России есть план Б. Тот же Иран, который был отключен от SWIFT, находил способы осуществлять международные расчеты. Поэтому это будет большой проблемой, но не станет катастрофой для российской финансовой системы».
Россия разработала альтернативную систему передачи финансовых сообщений еще в 2014 году. К ней подключены все ведущие российские банки и еще около десятка зарубежных из стран, входящих в Евразийский экономический союз. Аналог SWIFT с 2015 года действует в Китае. Кроме того, как заявили в ЦБ, после внедрения цифрового рубля, о начале работы над запуском которого регулятор объявил в середине октября, необходимость в SWIFT вообще отпадет, пишут «Известия».