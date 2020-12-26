Набиуллина признала скрытый смысл своих брошей

Она пояснила, что таким образом старалась передать понимание Центробанком ситуации, которая складывалась в экономике.

В новогодней программе RTVI руководитель ЦБ объяснила, что специально надевала на пресс-конференции по поводу изменения ключевой ставки тематические броши.

Так, брошь в виде неваляшки в марте отсылала к мерам Центробанка по поддержке сектора финансов. Голубь в июне — символ мягкой кредитной политики, и Центробанк как раз впервые на процент снизил ключевую ставку.

А снегирь на последнем заседании совета директоров ЦБ — намек на то, что можно перенести даже сильные заморозки.