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Не просто украшения: Набиуллина объяснила смысл своих брошей 

runews24.ru 3 часа назад
Набиуллина признала скрытый смысл своих брошей
Фото: из открытых источников
Она пояснила, что таким образом старалась передать понимание Центробанком ситуации, которая складывалась в экономике.
В новогодней программе RTVI руководитель ЦБ объяснила, что специально надевала на пресс-конференции по поводу изменения ключевой ставки тематические броши.
Так, брошь в виде неваляшки в марте отсылала к мерам Центробанка по поддержке сектора финансов. Голубь в июне — символ мягкой кредитной политики, и Центробанк как раз впервые на процент снизил ключевую ставку.
А снегирь на последнем заседании совета директоров ЦБ — намек на то, что можно перенести даже сильные заморозки.
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