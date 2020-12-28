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Маркировку алкоголя упростят 

Российская Газета и ещё 2 1 час назад
Маркировку алкоголя упростят
Фото: РИА Новости
До этого спецмарками обозначалась только продукция, произведенная в России. Выдавало их Росалкогольрегулирование. А на импортный алкоголь таможенные органы выдавали акцизные марки. Теперь полномочия по выдаче марок будут только у Росалкогольрегулирования. А Федеральная таможенная служба будет контролировать маркировку алкогольной продукции при ее декларировании и других таможенных операциях.
Упрощается сама процедура получения спецмарок. Производителям достаточно будет предоставить заявление, поданное через ЕГАИС. Это позволит сократить сроки получения марок, финансовые и административные затраты как госорганов, так и бизнеса.
Таможня сможет до 1 апреля 2021 года выдавать акцизные марки для импортного алкоголя по заявлениям, принятым до конца 2020 года. Ввоз в Россию алкоголя, маркированного акцизными марками, будет возможен до 1 января 2022 года, а его реализация — до конца срока годности этой продукции.
Также закон допускает выдачу лицензии на производство, хранение и поставки вина с защищенным географическим указанием или наименованием места происхождения на срок до 15 лет. На такой же срок можно будет получить лицензию на продукцию, изготовленную сельхозпроизводителями винодельческой продукции.
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Экономика , Федеральная таможенная служба
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