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Набиуллина объяснила связь своих брошей с экономикой 

Майк Габриелян 3 часа назад
Набиуллина назвала свои броши символической трактовкой экономики
Фото: РИА Новости
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина рассказала, какой смысл имели броши, которые она надевала на пресс-конференции в 2020 году.
По ее словам, это была символическая трактовка ситуации в экономике.

«Я всегда носила брошки. В этом году, наверное, пыталась передать наше понимание ситуации», — сказала Набиуллина в эфире RTVI.

В феврале Набиуллина впервые надела брошку в виде аиста. В марте была брошь-неваляшка, в апреле — домик, в июне — голубь. В июле на лацкане Набиуллиной были две броши — одна в виде латинской буквы V, а другая в виде подковы. В августе была брошь в виде знака паузы, в октябре — волны, в декабре была брошь-снегирь.
Неваляшка стала отсылкой к мерам ЦБ по поддержке финансового сектора во время пандемии. Брошь-снегирь на последней пресс-конференции означала стойкость и способность переносить разные заморозки.

«Стойкая такая», — подчеркнула глава ЦБ.

18 декабря регулятор в третий раз не стал менять ключевую ставку (она осталась на уровне 4,25%) и дал понять, что дальнейшее снижение маловероятно.
Набиуллина рассказала, что каждый раз думает, какой смысл вложить в брошку, но его интерпретируют шире. Например, брошь в виде голубой волны, появившаяся в октябре, журналисты стали трактовать как опасения новых геополитических рисков из-за победы демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Набиуллина заявила, что пока не знает, продолжит ли надевать брошки в следующем году.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Набиуллина заявила, что программу льготной ипотеки надо вовремя остановить.
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Экономика , Эльвира Набиуллина , Джозеф Байден , Центральный банк России
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