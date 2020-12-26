Набиуллина назвала свои броши символической трактовкой экономики

По ее словам, это была символическая трактовка ситуации в экономике.

«Я всегда носила брошки. В этом году, наверное, пыталась передать наше понимание ситуации», — сказала Набиуллина в эфире RTVI.

В феврале Набиуллина впервые надела брошку в виде аиста. В марте была брошь-неваляшка, в апреле — домик, в июне — голубь. В июле на лацкане Набиуллиной были две броши — одна в виде латинской буквы V, а другая в виде подковы. В августе была брошь в виде знака паузы, в октябре — волны, в декабре была брошь-снегирь.

Неваляшка стала отсылкой к мерам ЦБ по поддержке финансового сектора во время пандемии. Брошь-снегирь на последней пресс-конференции означала стойкость и способность переносить разные заморозки.

«Стойкая такая», — подчеркнула глава ЦБ.

18 декабря регулятор в третий раз не стал менять ключевую ставку (она осталась на уровне 4,25%) и дал понять, что дальнейшее снижение маловероятно.

Набиуллина рассказала, что каждый раз думает, какой смысл вложить в брошку, но его интерпретируют шире. Например, брошь в виде голубой волны, появившаяся в октябре, журналисты стали трактовать как опасения новых геополитических рисков из-за победы демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Набиуллина заявила, что пока не знает, продолжит ли надевать брошки в следующем году.