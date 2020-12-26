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Пандемия помогает Китаю обогнать США и стать первой экономикой мира 

Майк Габриелян 1 час назад
Пандемия делает Китай первой экономикой мира
Фото: Reuters
Китай может стать первой экономикой мира уже к 2028 году. К такому выводу пришли эксперты Центра экономических и деловых исследований (CEBR), сообщает CNBC.
По их данным, Китай обгонит Соединенные Штаты и станет крупнейшей экономикой мира в 2028 году, на пять лет раньше, чем предполагалось ранее. Срок сместится из-за разного темпа восстановления двух стран после пандемии Covid-19.

«Некоторое время всеобъемлющей темой мировой экономики была экономическая борьба и борьба мягкой силы между США и Китаем. Пандемия COVID-19 и соответствующие экономические последствия, безусловно, склонили это соперничество в пользу Китая», — сказано в годовом отчете CEBR, опубликованном в субботу.

В CEBR считают, что «умелое управление эпидемией в Китае», строгая ранняя изоляция привели к тому, что относительные экономические показатели Китая улучшаются.
Прогнозируется, что средний экономический рост в Китае составит 5,7% в год в период с 2021 по 25 год, а затем снизится до 4,5% в год с 2026 по 30 год.
В США в 2021 году возможен сильный постпандемический подъем. Однако эксперты считают, что рост экономики все равно замедлится до 1,9% в год в период с 2022 по 2024 год, а затем упадет и до 1,6%.
Киеву придется просить Москву о срочных поставках газа из-за роста цен в Европе
Япония останется третьей по величине экономикой мира в долларовом выражении до начала 2030-х годов. Затем ее обгонит Индия, заодно опустив Германию с четвертого на пятое место.
Британия, которая сейчас является пятой по величине экономикой по оценке CEBR, с 2024 года опустится на шестое место.
В отчете также говорится, что влияние пандемии на мировую экономику, вероятно, проявится в более высокой инфляции, а не в замедлении роста. Кроме того, аналитики предсказали более экологичное и технологичное будущее.
«Основные тенденции, которые к этому моменту усилились, указывают на то, что мир станет более экологичным и технологичным по мере того, как мы переходим к 2030-м годам», — говорится в отчете.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Герман Греф заявил, что ВВП России в 2021 году вырастет на 2-3% при цене нефти в 50 долларов за баррель.
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Комментарии 171
Экономика , Герман Греф
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