Кремль: экономика России просела в пандемию меньше других стран

Решения, которые принимались в России во время пандемии, были оправданны: экономика в РФ просела меньше, чем в других странах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

"Хирургическая, точечная помощь, помощь только тем, как говорил неоднократно (президент Владимир) Путин, кто прежде всего в ней нуждается", — сказал Песков в эфире канала "Россия 1".

"Давайте посмотрим те страны, которые вкачали сотни миллиардов и даже триллионы своей валюты в свои экономики. Разве это спасло их экономику, мировую экономику от падения на 4% — я усредняю. Не спасло, эти деньги сгорели в топке. У нас совсем другая ситуация. Да, мы тоже припали и припали существенно, и вылезать из этого будем весь следующий год. Но меньше, чем они. Ну может у нас и экономика — если сравнивать совсем с крупнейшими западными странами — она чуть поменьше, но с другой стороны мы достаточно мобильны", — заявил пресс-секретарь.

Он также напомнил о введённых в отношении РФ санкциях.