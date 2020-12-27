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США назвали 4 фактора девальвации доллара 

Майк Габриелян 1 час назад
Вакцинация от COVID-19 может привести к девальвации доллара
Фото: Reuters
Эксперты The Financial Times назвали четыре фактора, которые могут вызвать девальвацию национальной валюты США. Среди них — недоверие к американской валюте. Доллар больше не воспринимается инвесторами как валюта-убежище, поскольку в мире началась повсеместная вакцинации от COVID-19.
Еще один фактор — ФРС, продолжающая смягчать денежно-кредитную политику.
Вдобавок в США уже давно наблюдается дефицит бюджета, поэтому обвал нацвалюты может быть выгоден для усиления привлекательности национальных активов.
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Также эксперты предсказывают закат США на геополитической арене. Это может привести к тому, что доллар потеряет статус ведущей мировой валюты.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Совфеде констатировали закат «гегемонии» США.
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Экономика , Рынки , ФРС , Совет Федерации , Financial Times
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