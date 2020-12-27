Вакцинация от COVID-19 может привести к девальвации доллара

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Эксперты The Financial Times назвали четыре фактора, которые могут вызвать девальвацию национальной валюты США. Среди них — недоверие к американской валюте. Доллар больше не воспринимается инвесторами как валюта-убежище, поскольку в мире началась повсеместная вакцинации от COVID-19.

Еще один фактор — ФРС , продолжающая смягчать денежно-кредитную политику.

Вдобавок в США уже давно наблюдается дефицит бюджета, поэтому обвал нацвалюты может быть выгоден для усиления привлекательности национальных активов.

Также эксперты предсказывают закат США на геополитической арене. Это может привести к тому, что доллар потеряет статус ведущей мировой валюты.