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Беларусь и Россия решили вопрос о поставке нефти 

Ura.Ru и ещё 3 36 минут назад
Беларусь и Россия решили вопрос о поставке нефти
Фото: ТАСС
Россия и Беларусь подпишут все контракты по поставкам нефти до конца года. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Мы договорились с правительством России, что не надо все «складывать под елочку». По поставкам нефти в Беларусь идет процесс подписания контрактов с поставщиками […] уверен, что до конца года абсолютно все контракты на поставку нефти в Республику Беларусь будут подписаны», — сказал Головченко.

По словам премьер-министра, «в этом году какого-то накала, напряженности нет», решается все планово. При этом Головченко отметил, что Россия готова поставить Белоруссии максимальный объем нефти, белорусская сторона может переработать до 18 млн тонн в 2021 году.
Ранее сообщалось, что Россия и Беларусь договорились о цене на поставки газа в 2021 году. Соглашение подписали председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич. Цена за газ не раскрывается. Известно, что в 2020 году Россия продавала газ Беларуси по цене в 127 долларов за тысячу кубометров.
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Комментарии 1
Экономика , Алексей Миллер , Роман Головченко , Газпром , Правительство РФ
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