Беларусь и Россия решили вопрос о поставке нефти 

«Мы договорились с правительством России, что не надо все «складывать под елочку». По поставкам нефти в Беларусь идет процесс подписания контрактов с поставщиками […] уверен, что до конца года абсолютно все контракты на поставку нефти в Республику Беларусь будут подписаны», — сказал Головченко.