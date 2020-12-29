На противодействие России в США выделят $290 млн 

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Проект бюджета США на 2021 финансовый год предусматривает целый комплекс мер по противодействию влиянию России и Китая. При этом финансирование этих двух направлений практически одинаковое.

На борьбу с китайским влиянием США потратит $300 млн, российским — на $10 млн меньше. Деньги пойдут на «противодействие влиянию России и ее попыткам посеять недоверие к демократическим институтам во всем мире», передает ТАСС . Один из получателей — финансируемые из федерального бюджета США радиостанции. Также США проспонсируют программы «по развитию демократии в Российской Федерации и других странах Европы, Евразии и Центральной Азии, в том числе для продвижения свободы в интернете».

Правительству США запрещено помогать деятельности, «способствующей достижению стратегических целей правительства Российской Федерации », если госсекретарь сочтет ее угрожающей «интересам национальной безопасности Соединенных Штатов». В очередной раз запретили финансировать любую деятельность, которая способствовала бы признанию «суверенитета Российской Федерации над Крымом». Минобороны США снова запретили использовать свой бюджет для сделок с «Рособоронэкспортом» . Запрет касается даже взаимных меморандумов о понимании.

Конгресс ограничил правительственным организациям возможность закупать в России и Китае программное обеспечение. Также в США попытаются снизить зависимость от импорта российского урана.