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На противодействие России в США выделят $290 млн 

Профиль и ещё 14 8 часов назад
На противодействие России в США выделят $290 млн
Фото: ©Shutterstock / Fotodom
Проект бюджета США на 2021 финансовый год предусматривает целый комплекс мер по противодействию влиянию России и Китая. При этом финансирование этих двух направлений практически одинаковое.
На борьбу с китайским влиянием США потратит $300 млн, российским — на $10 млн меньше. Деньги пойдут на «противодействие влиянию России и ее попыткам посеять недоверие к демократическим институтам во всем мире», передает ТАСС. Один из получателей — финансируемые из федерального бюджета США радиостанции. Также США проспонсируют программы «по развитию демократии в Российской Федерации и других странах Европы, Евразии и Центральной Азии, в том числе для продвижения свободы в интернете».
Правительству США запрещено помогать деятельности, «способствующей достижению стратегических целей правительства Российской Федерации», если госсекретарь сочтет ее угрожающей «интересам национальной безопасности Соединенных Штатов». В очередной раз запретили финансировать любую деятельность, которая способствовала бы признанию «суверенитета Российской Федерации над Крымом». Минобороны США снова запретили использовать свой бюджет для сделок с «Рособоронэкспортом». Запрет касается даже взаимных меморандумов о понимании.
Конгресс ограничил правительственным организациям возможность закупать в России и Китае программное обеспечение. Также в США попытаются снизить зависимость от импорта российского урана.
Дополнительно Конгресс обязал ЦРУ в 100-дневный срок предоставить доклад о «коррупции и коррупционной деятельности олигархов из России, а также стран Восточной Европы». Американской разведке нужно будет предложить возможные санкции против них.
Ранее «Профиль» сообщал, что действующий президент США Дональд Трамп одобрил бюджет на 2021 год. Ранее он называл его проект «позором».
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Экономика , Дональд Трамп , Министерство обороны , Рособоронэкспорт , Правительство РФ , ЦРУ , ИТАР-ТАСС
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