Кабмин РФ утвердил план реформы 45 министерств и ведомств

Правительство утвердило постановление об оптимизации государственного аппарата: реформа затронет 45 министерств и ведомств, планируется сократить 37 заместителей руководителей федеральных органов. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

«Реформа госаппарата затронет 45 министерств и ведомств, чью деятельность курирует правительство. В результате оптимизации станет меньше подразделений, которые выполняют обеспечивающие функции. Сокращению подлежат 74 таких структурных подразделения. Кроме того, при проведении реформы госаппарата планируется сократить 37 заместителей руководителей федеральных органов. Освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда», — говорится в сообщении.

Как отметил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, из из системы госуправления нужно убрать конструкции, которые увеличивают административные издержки и «размывают» ответственность.

«Не может эффективно работать структура, в которой заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти курирует структурное подразделение, где работает лишь десять человек. Важно обеспечить оптимальный баланс между количеством руководителей и подчинёнными», — подчеркнул он.

Реформу госаппарата правительство анонсировало в ноябре 2020 года. Сообщалось, что в соответствии с планом оптимизации численность структурных подразделений в министерствах по новым требованиям должна составлять не меньше 40 штатных единиц, служб и агентств — не менее 25 единиц, отделов в составе департамента или управления — не менее 5 единиц, самостоятельного отдела — не менее 10. Для обеспечивающих подразделений устанавливается ограничение — не более 30% общей численности сотрудников.

При определённых обстоятельствах численность структурных подразделений министерств может составлять 35 штатных единиц на департамент и 5 единиц на самостоятельный отдел, для служб и агентств — 20 единиц на управление и 5 единиц на самостоятельный отдел.