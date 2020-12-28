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Названы наиболее популярные среди телефонных мошенников регионы РФ 

Лера Букина 2 часа назад
Москва стала самым популярным среди телефонных мошенников регионом
Фото: globallookpress.com
Самыми популярными регионами среди телефонных мошенников стали Москва и область. BI.ZONE, являющаяся дочерней компанией Сбера, составила список регионов с самым большим числом мошеннических звонков, пишет РБК.
В течение года злоумышленники сделали около 15 млн звонков, а в Сбер поступило более 3,4 млн жалоб на них. В 2019 году зафиксировали 2,5 млн жалоб.
На московский регион приходится 28,8% всех звонков. Затем идут такие регионы, как Санкт-Петербург и Ленинградская область (8,7%), Краснодарский край (3,4%), Свердловская область (3,1%), Ростовская область (2,4%) и Самарская область (2,3%).
Мошенничество в Москве и Петербурге, по мнению экспертов, процветает из-за численности населения и его платежеспособности в этих городах.
Отмечается, что в ЦБ РФ за первое полугодие заблокировали более 9,7 тыс. телефонных номеров злоумышленников, что почти в четыре раза превышает их число в январе—июне 2019 года.
Ранее «Рамблер» сообщал, что, согласно данным аналитиков BrandMonitor, с января по декабрь 2020 года телефонные аферисты и онлайн-мошенники заработали на гражданах РФ около 150 млрд рублей, из которых 66 млрд приходится на псевдобанковских сотрудников.
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Экономика , Центральный банк России
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