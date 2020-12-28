Москва стала самым популярным среди телефонных мошенников регионом

Самыми популярными регионами среди телефонных мошенников стали Москва и область. BI.ZONE, являющаяся дочерней компанией Сбера, составила список регионов с самым большим числом мошеннических звонков, пишет РБК.

В течение года злоумышленники сделали около 15 млн звонков, а в Сбер поступило более 3,4 млн жалоб на них. В 2019 году зафиксировали 2,5 млн жалоб.

На московский регион приходится 28,8% всех звонков. Затем идут такие регионы, как Санкт-Петербург и Ленинградская область (8,7%), Краснодарский край (3,4%), Свердловская область (3,1%), Ростовская область (2,4%) и Самарская область (2,3%).

Мошенничество в Москве и Петербурге, по мнению экспертов, процветает из-за численности населения и его платежеспособности в этих городах.

Отмечается, что в ЦБ РФ за первое полугодие заблокировали более 9,7 тыс. телефонных номеров злоумышленников, что почти в четыре раза превышает их число в январе—июне 2019 года.