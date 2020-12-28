Набиуллина крепкому рублю предпочла низкую инфляцию

Населению нужен крепкий рубль, тогда как экспортеры РФ заинтересованы в слабой национальной валюте, при этом Центральный банк выступает за курс, который определяется рынком, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина

"За плавающий, я выступаю за плавающий рубль, да. Я выступаю за тот рубль, который определяется рынком. Есть бизнесы и люди, те, которые заинтересованы в крепком рубле, партия крепкого рубля, и есть те, которые — в слабом рубле. Например, экспортеры наши заинтересованы в слабом рубле", — сказала Набиуллина в новогоднем эфире с Сергеем Шнуровым, опубликованном на сайте RTVI.

При этом она отметила, что сейчас не совсем нормальная ситуация, чтобы "вот так рубль менял свое соотношение с долларом", и это, "наверное, раздражает народ".

"Понятно, все смотрят за валютным курсом, но больше раздражает, если растут цены. И в какой-то момент в политике есть выбор… Чем вы стараетесь управлять, инфляцией, темпом роста цен или курсом. И многие страны, это большинство стран выбрали, и мы выбрали … что надо управлять инфляцией, чтобы она была низкая, устойчиво низкая", — пояснила глава ЦБ.

Банк России в ноябре 2014 года упразднил действовавший механизм валютного коридора и отказался от проведения регулярных интервенций, оставив за собой право проводить их в случае возникновения угрозы для финансовой стабильности страны. Изначально ЦБ намеревался отпустить рубль в "свободное плавание" к январю 2015 года, но напряженная ситуация на валютном рынке из-за возросшей активности спекулянтов, проблемы в экономике и геополитические факторы вынудили ЦБ провести переход на два месяца раньше ожидаемого срока.