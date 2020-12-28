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Кремль не планирует оказывать экстренную помощь бизнесу 

Павел Тиунов 1 час назад
Кремль не планирует оказывать экстренную помощь бизнесу
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планов по экстренному оказанию помощи российскому бизнесу у Кремля в настоящее время нет, сообщает РИА Новости. При этом, по его словам, целый ряд федеральных программ обещает поддержку предпринимателям в перспективе.
Песков подчеркнул, что внеочередная помощь российским бизнесменам будет зависеть от ситуации в стране. На данный момент, по его словам, экстренные меры не планируются.

«Но в плане рутинной работы правительства реализуется целый набор программ», — подчеркнул официальный представитель главы государства.

Он отметил, что помощь существующим предприятиям и создание новых производств — одна из основных задач российского правительства. Однако Песков оговорился, что иногда даже поддержка со стороны государства не может способствовать бесперебойному функционированию бизнес-систем.
Кризисы, по его мнению, имеют «очищающее воздействие» на экономику: отсеиваются слабые предприятия, остаются — наиболее «рентабельные» и «гибкие» в финансовом плане. Песков также напомнил, что малому и среднему бизнесу уже оказывали помощь, о которой лично рассказывал президент РФ Владимир Путин.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Владимир Путин заявил, что российские семьи во время пандемии должны быть обеспечены работой и доходами, чтобы иметь уверенность в завтрашнем дне. По его словам, отечественное правительство имеет богатый опыт поддержки важнейших сфер российской экономики: строительства, легкой и автомобильной промышленности, транспорта, связи и т.д. Система оказания помощи, отметил глава государства, была отработана весной во время первой волны пандемии.
Во время выступления на совещании с руководством Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) национальный лидер подчеркнул, что в условиях пандемии коронавируса испытывается прочность деловых связей и ритма работы предприятий. В это время, по его словам, государство и бизнес несут общую ответственность за положение россиян.
Видео дня. Могут ли кредитные долги привести к финансовому кризису
Комментарии
Экономика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Российский союз промышленников и предпринимателей , Правительство РФ , РИА Новости
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