Кремль не планирует оказывать экстренную помощь бизнесу 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планов по экстренному оказанию помощи российскому бизнесу у Кремля в настоящее время нет, сообщает РИА Новости. При этом, по его словам, целый ряд федеральных программ обещает поддержку предпринимателям в перспективе.

Песков подчеркнул, что внеочередная помощь российским бизнесменам будет зависеть от ситуации в стране. На данный момент, по его словам, экстренные меры не планируются.

«Но в плане рутинной работы правительства реализуется целый набор программ», — подчеркнул официальный представитель главы государства.

Он отметил, что помощь существующим предприятиям и создание новых производств — одна из основных задач российского правительства . Однако Песков оговорился, что иногда даже поддержка со стороны государства не может способствовать бесперебойному функционированию бизнес-систем.

Кризисы, по его мнению, имеют «очищающее воздействие» на экономику: отсеиваются слабые предприятия, остаются — наиболее «рентабельные» и «гибкие» в финансовом плане. Песков также напомнил, что малому и среднему бизнесу уже оказывали помощь, о которой лично рассказывал президент РФ Владимир Путин

Ранее, как сообщал «Рамблер», Владимир Путин заявил, что российские семьи во время пандемии должны быть обеспечены работой и доходами, чтобы иметь уверенность в завтрашнем дне. По его словам, отечественное правительство имеет богатый опыт поддержки важнейших сфер российской экономики: строительства, легкой и автомобильной промышленности, транспорта, связи и т.д. Система оказания помощи, отметил глава государства, была отработана весной во время первой волны пандемии.