Британский штамм коронавируса обвалил нефть 

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Нефть Brent подешевела на бирже ICE Futures утром 28 декабря на фоне новостей о распространении британской мутации коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».

Бочка Brent стала дешевле на 0,15 доллара (0,29 процента) по сравнению с торгами 27 декабря и стоила 51,14 доллара за баррель.

Нефть марки WTI на февраль упала в цене до 48,16 доллара за баррель. Это на 0,07 доллара (0,15 процента) ниже уровня предыдущих торгов.

За прошлую неделю Brent стала дешевле на 1,9 процента, WTI — на 2,1 процента.

Британский штамм коронавируса уже выявили в Канаде, Франции, Норвегии, Японии и финском районе Кюменлааксо, граничащем с Выборгом. Инвесторы опасаются, что пандемия наберет новые обороты и спрос на нефть упадет.

В то же время, как отмечает «Интерфакс», днем 28 декабря бочка Brent подорожала до 51,65 доллара за баррель, а WTI — до 48,64 доллара. Произошло это благодаря оптимизму по поводу принятия в США новых мер поддержки экономики.