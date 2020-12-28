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Британский штамм коронавируса обвалил нефть 

Мария Иванова 1 час назад
Нефть Brent подешевела на бирже ICE Futures утром 28 декабря на фоне новостей о распространении британской мутации коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».
Бочка Brent стала дешевле на 0,15 доллара (0,29 процента) по сравнению с торгами 27 декабря и стоила 51,14 доллара за баррель.
Нефть марки WTI на февраль упала в цене до 48,16 доллара за баррель. Это на 0,07 доллара (0,15 процента) ниже уровня предыдущих торгов.
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За прошлую неделю Brent стала дешевле на 1,9 процента, WTI — на 2,1 процента.
Британский штамм коронавируса уже выявили в Канаде, Франции, Норвегии, Японии и финском районе Кюменлааксо, граничащем с Выборгом. Инвесторы опасаются, что пандемия наберет новые обороты и спрос на нефть упадет.
В то же время, как отмечает «Интерфакс», днем 28 декабря бочка Brent подорожала до 51,65 доллара за баррель, а WTI — до 48,64 доллара. Произошло это благодаря оптимизму по поводу принятия в США новых мер поддержки экономики.
Как писал «Рамблер», ранее британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что новый штамм коронавируса на 70 процентов заразнее предыдущих. Однако ученые не считают его более смертоносным и устойчивым к вакцинам. Десятки стран мира прекратили авиасообщение с Великобританией.
Комментарии 4
Экономика , Видео , Борис Джонсон , Saxo Bank , Интерфакс
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