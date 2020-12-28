ЕС ратифицирует соглашение по Brexit в марте 2021 года

Лидеры фракций в Европейском парламенте одобрили временное применение соглашения об отношениях с Великобританией с 1 января будущего года и предложили рассмотреть его на пленарной сессии в марте, говорится в сообщении пресс-службы ЕП.

В минувший четверг представители Британии и Европейской комиссии спустя месяцы непростых переговоров достигли соглашения о будущем сотрудничестве, в том числе и о торговле. Однако у депутатов Европарламента уже не осталось времени на его согласование, так как переходный период, начавшийся год назад после выхода Великобритании из ЕС , заканчивается уже 31 декабря. Отсутствие действующего соглашения, которое, в том числе, оговаривает условия торговли, могло бы сильно ударить по экономике как Британии, так и ряда стран ЕС, а также спровоцировать затруднения на границе.

В связи с этим Комитет постоянных представителей Евросоюза одобрил в понедельник временную реализацию торгового соглашения с Великобританией на два месяца с 1 января будущего года.

Лидеры фракций Европарламента по итогам консультаций в понедельник с Еврокомиссией заявили, что "поддерживают временное применение соглашения, что должно предотвратить хаос, облегчить возникающие неудобства для граждан и компаний". При этом они предлагают Совету ЕС и Европейской комиссии "изучить предложение по незначительному продлению периода временного применения соглашения, что позволит парламенту ратифицировать его на пленарной сессии в марте".

Комитеты по иностранным делам, международной торговле и другие приступают к изучению документов, чтобы подготовить проект постановления, который будет обсуждаться на пленарной сессии. Кроме того, парламентские фракции займутся подготовкой резолюции, которая будет принята параллельно с ратификацией соглашения.