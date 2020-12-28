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Евросоюз намерен ратифицировать соглашение с Британией в марте 2021 года 

Прайм 1 час назад
ЕС ратифицирует соглашение по Brexit в марте 2021 года
Фото: Reuters
Лидеры фракций в Европейском парламенте одобрили временное применение соглашения об отношениях с Великобританией с 1 января будущего года и предложили рассмотреть его на пленарной сессии в марте, говорится в сообщении пресс-службы ЕП.
В минувший четверг представители Британии и Европейской комиссии спустя месяцы непростых переговоров достигли соглашения о будущем сотрудничестве, в том числе и о торговле. Однако у депутатов Европарламента уже не осталось времени на его согласование, так как переходный период, начавшийся год назад после выхода Великобритании из ЕС, заканчивается уже 31 декабря. Отсутствие действующего соглашения, которое, в том числе, оговаривает условия торговли, могло бы сильно ударить по экономике как Британии, так и ряда стран ЕС, а также спровоцировать затруднения на границе.
В связи с этим Комитет постоянных представителей Евросоюза одобрил в понедельник временную реализацию торгового соглашения с Великобританией на два месяца с 1 января будущего года.
Лидеры фракций Европарламента по итогам консультаций в понедельник с Еврокомиссией заявили, что "поддерживают временное применение соглашения, что должно предотвратить хаос, облегчить возникающие неудобства для граждан и компаний". При этом они предлагают Совету ЕС и Европейской комиссии "изучить предложение по незначительному продлению периода временного применения соглашения, что позволит парламенту ратифицировать его на пленарной сессии в марте".
Комитеты по иностранным делам, международной торговле и другие приступают к изучению документов, чтобы подготовить проект постановления, который будет обсуждаться на пленарной сессии. Кроме того, парламентские фракции займутся подготовкой резолюции, которая будет принята параллельно с ратификацией соглашения.
Лидеры парламентских фракций также заявили, что будут "внимательно следить за детальной реализацией соглашения ЕС-Великобритания". Кроме того, они намерены установить тесное сотрудничество с британским парламентом.
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Комментарии
Экономика , Парламент Великобритании , ЕС , Европарламент , Совет Европы , Еврокомиссия
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