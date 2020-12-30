Мировые ЦБ готовятся к запуску своих цифровых валют 

Одной из громких тем 2020 года стал вопрос создания национальных или государственных криптовалют: многие центробанки заявляли об обсуждениях возможности запуска своей цифровой валюты. При этом запуски ряда национальных цифровых валют могут произойти уже в ближайшие годы, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.

Первой страной, запустившей национальную криптовалюту, стала Венесуэла — в 2018 году она выпустила обеспеченную нефтью криптовалюту El Petro. Вопрос создания государственной цифровой валюты поднимался также в Иране, России, странах Европы и других, а Япония — первой в мире легализовала использование биткоина как средства платежа.

В 2020 году разговоры о создании национальных валют продолжились. Банк Японии говорил, что начнет оценку целесообразности своей цифровой валюты в 2021-2022 финансовом году, который начнется в апреле. Власти Китая сообщили о подготовке к тестированию "цифрового юаня", проверка концепции прошла в нескольких городах, однако дата запуска самого проекта пока не называлась.

ЕЦБ также заявлял, что рассматривает возможность выпуска "цифрового евро", чтобы обеспечить доверие к европейской валюте и "подготовиться к работе в цифровом веке" представители ЕС поддержали эту идею, а Европейская комиссия (ЕК) приняла предварительный пакет нормативов по криптовалютам и цифровой стратегии. При этом Швеция запустила свой пилот по созданию e-krona, он должен быть завершен в феврале 2021 года. Банк России , в свою очередь, заявил, что уже проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля.

"Думаю, что о глобальной массовости пока говорить не стоит, потому как не все центробанки считают введение цифровых валют целесообразным. На данный момент КНР выглядит лидером в данном направлении, и можно ожидать, что введение цифрового юаня в начале 2022 года станет первым шагом в направлении массового использования цифровых валют", — считает технический директор международной криптобиржи CEX.IO Дмитрий Волков.

Глава аналитического центра "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков отметил, что цифровые валюты не принесут видимых изменений для обычных людей. "Компании же смогут сэкономить на эквайринге, заменить ряд классических договоров смарт-контрактами и применить цифровой рубль в иных областях, снижающих издержки", — указал он, говоря о заявлениях Банка России.

"2020-й год был очень активным с точки зрения намерений о создании государственных криптовалют. Мы знаем и о крипторубле, о котором речь идет уже с 2017 года, но который до сих пор не создан в связи с некоторыми конфликтами между Банком России, Минфином и криптовалютным сообществом. Это является проблемой, но я очень рассчитываю, что в 2021 году эта история может реализоваться", — добавил основатель проекта Tokenbox Владимир Смеркис.

"Европейские и азиатские истории о попытках создания госкриптовалют, я надеюсь, в 2021 году в третьем-четвертом квартале смогут обрести свое существование. Ничего супер-грандиозного, изменения экономической системы мира не будет. Произойдет лишь технологическое улучшение всей работающей системы: каждый созданный рубль, доллар, евро и иена обретут свой цифровой номер и смогут быть легко отслежены как налоговыми службами, так и банками, и гражданами. Это только на благо. Когда все поймут это и договорятся о таком использовании, тогда мы, собственно, и увидим реализацию государственных криптовалют", — подытожил он.