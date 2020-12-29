Курс доллара: когда продавать рубли 

Эксперт ИК «Универ Капитал» Артем Тузов посоветовал продавать валюту, когда курс доллара поднимется выше 80 рублей.

Тузов подчеркнул, что продавать доллар в период его роста не стоит: к примеру, на днях американская валюта поднималась до отметки в 75 рублей, а незадолго до этого стоила 72 рубля. В ближайшие дни курс сможет как вырасти, так и упасть, поэтому следует дождаться момента, когда «американец» будет стабильно высоким.

Также эксперт посоветовал покупать европейскую валюту, когда она стоит меньше 90 рублей, а продавать — при курсе в 93-94 рубля.

Тузов подчеркнул, что циклы роста и спада у любой валюты чередуются. Однако он уверен, что российская валюта уже не вернется к прежним отметкам и доллара по 65-68 уже не будет.

Россиянам, которые не хотят заработать на волатильности валюты в краткосрочном периоде, эксперт посоветовал хранить валюту на банковском вкладе в течение нескольких лет. По его мнению, так деньги точно не обесценятся.