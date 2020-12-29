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Курс доллара: когда продавать рубли 

Елена Прошина 4 часа назад
Курс доллара: когда продавать рубли
Фото: ТАСС
Эксперт ИК «Универ Капитал» Артем Тузов посоветовал продавать валюту, когда курс доллара поднимется выше 80 рублей.
Тузов подчеркнул, что продавать доллар в период его роста не стоит: к примеру, на днях американская валюта поднималась до отметки в 75 рублей, а незадолго до этого стоила 72 рубля. В ближайшие дни курс сможет как вырасти, так и упасть, поэтому следует дождаться момента, когда «американец» будет стабильно высоким.
Также эксперт посоветовал покупать европейскую валюту, когда она стоит меньше 90 рублей, а продавать — при курсе в 93-94 рубля.
Тузов подчеркнул, что циклы роста и спада у любой валюты чередуются. Однако он уверен, что российская валюта уже не вернется к прежним отметкам и доллара по 65-68 уже не будет.
Россиянам, которые не хотят заработать на волатильности валюты в краткосрочном периоде, эксперт посоветовал хранить валюту на банковском вкладе в течение нескольких лет. По его мнению, так деньги точно не обесценятся.
Как писал «Рамблер», на торгах Московской биржи вечером 28 декабря курс доллар потерял 37 копеек и достиг 73,8 рубля. Евро упал на 41,75 копейки, до 90,15 рубля.
Узнать курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
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Комментарии
Экономика , Московская биржа
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