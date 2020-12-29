Новак рассказал о судьбе нефти в 2021 году 

Российский вице-премьер Александр Новак считает, что в 2021 году спрос на нефть продолжит восстановливаться, но «ситуация может быть разной». Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на эфир «России 24».

По словам Новака, спросу на нефть до сих пор не хватает семи-восьми миллионов баррелей, чтобы добраться до допандемийного уровня.

«Хотя в общем-то я уже говорил, что падение было значительно больше, и большая часть уже в этом году восстановилась», — подчеркнул вице-премьер.

Позитивный сценарий российских властей предполагает рост спроса на пять-шесть миллионов баррелей в сутки в 2021 году.

«Но опять же ситуация может быть разной», — подчеркнул Новак.

Он добавил, что на нефтяные цены влияют и новости, и события в мировой политике: к примеру, когда ситуация с выборами в США была неопределенной, на рынках стало неспокойно.

Когда ситуация в США стабилизировались и американцы одобрили новый пакет поддержки экономики, успокоились и нефтяные цены.

«Но остаются неопределенности достаточно большие, которые еще до конца не понятны, рынки реагируют на них», — заключил Новак.

Как писал «Рамблер», ранее кандидат экономических наук Дмитрий Воронов заявил, что в начале 2021 года причин для падения нефти, а, следовательно, и рубля не будет.

По его мнению, распространение коронавируса в мире замедлится благодаря праздничным каникулам и массовой вакцинации. При самом негативном сценарии курс доллара в январе не превысит 75-76 рублей, считает Воронов.