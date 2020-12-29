Эксперты объяснили укрепление рубля 

Экономисты, опрошенные РИА ФАН, рассказали , что на стороне рубля сейчас играют сильная нефть и падающий к основным валютам доллар. В январе российская валюта может оказаться в коридоре 73-78 рублей.

Эксперт «Альпари» Анна Бодрова подчеркнула, что биржевое состояние рубля все еще не устойчиво, полагаться на укрепление нацвалюты пока не стоит. По ее прогнозу, в январе доллар может стоить 73–76 рублей, евро — 88–92 рублей, но «более здоровым и комфортным» диапазоном для доллара она считает 77–78 рублей. К этим отметкам «американец» и будет идти.

Аналитик AMarkets Артем Деев добавил, что рубль укрепился благодаря росту интереса инвесторов к риску. Игроки планируют получить высокую доходность от рубля на фоне вакцинации от коронавируса и выделения денег на поддержку экономики США.

Как писал «Рамблер», ранее экономист Дмитрий Воронов заявил, что в начале 2021 года нефть будет сильной, а пандемия замедлится из-за каникул и массовой вакцинации. Благодаря этому при самом негативном сценарии курс доллара в первый месяц года не превысит 75-76 рублей.

Аналитики Reuters считают, что курс доллара к рублю в первом квартале 2021 года заметно снизится и закрепится в границах от 68 до 73 рублей.