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Эксперты объяснили укрепление рубля 

Мария Иванова 2 часа назад
Эксперты объяснили укрепление рубля
Фото: ТАСС
Экономисты, опрошенные РИА ФАН, рассказали, что на стороне рубля сейчас играют сильная нефть и падающий к основным валютам доллар. В январе российская валюта может оказаться в коридоре 73-78 рублей.
Эксперт «Альпари» Анна Бодрова подчеркнула, что биржевое состояние рубля все еще не устойчиво, полагаться на укрепление нацвалюты пока не стоит. По ее прогнозу, в январе доллар может стоить 73–76 рублей, евро — 88–92 рублей, но «более здоровым и комфортным» диапазоном для доллара она считает 77–78 рублей. К этим отметкам «американец» и будет идти.
Аналитик AMarkets Артем Деев добавил, что рубль укрепился благодаря росту интереса инвесторов к риску. Игроки планируют получить высокую доходность от рубля на фоне вакцинации от коронавируса и выделения денег на поддержку экономики США.
Как писал «Рамблер», ранее экономист Дмитрий Воронов заявил, что в начале 2021 года нефть будет сильной, а пандемия замедлится из-за каникул и массовой вакцинации. Благодаря этому при самом негативном сценарии курс доллара в первый месяц года не превысит 75-76 рублей.
Аналитики Reuters считают, что курс доллара к рублю в первом квартале 2021 года заметно снизится и закрепится в границах от 68 до 73 рублей.
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Комментарии
Экономика , Артем Деев , Дмитрий Воронов , Анна Бодрова , РИА ФАН , Reuters
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