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Банк России может упростить доступ иностранцев к аналогу SWIFT в России 

Прайм 30 минут назад
ЦБ может упростить доступ иностранцев к аналогу SWIFT в России
Фото: ТАСС
Банк России хочет создать "коробочное" решение, чтобы упростить доступ иностранных участников к своей Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), говорится в проекте Стратегии развития национальной платежной системы на 2021-2023 годы, с копией которого ознакомилось РИА Новости.

"Продвижение сервисов СПФС за рубеж продолжает оставаться важнейшей задачей развития системы. Для расширения иностранного участия в СПФС планируется оптимизировать процедуру подключения и использования СПФС для нерезидентов за счет внедрения "коробочного" решения", — сказано в документе.

В проекте стратегии отмечается, что за 2020 год трафик в СПФС вырос вдвое и составил 18,8% от внутрироссийского трафика SWIFT. Договоры о предоставлении услуг СПФС заключены с 21 зарубежной организацией, 12 из которых подключены к системе. Около 400 кредитных организаций и иных пользователей подключены к СПФС, ежедневно через систему передается более 70 тысяч сообщений.
Система передачи финансовых сообщений (СПФС) была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT. Это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения о том, что Россия может быть отключена от этой системы в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада.
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Экономика , Компании , Центральный банк России , РИА Новости
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