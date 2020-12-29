Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
04.01 – 11.01
$
74.76
91.24
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
+0.0063
11.12
1.2117
21.12
13.12

Минфин продолжит тратить деньги из ФНБ в 2021 году 

Павел Тиунов 1 час назад
Минфин продолжит тратить деньги из ФНБ в 2021 году
Фото: ТАСС
Министерство финансов РФ планирует продолжать тратить деньги из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2021 году, заявил глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, компенсировать потраченные суммы планируется только в 2022 году, сообщат ТАСС.
Заявление руководитель Минфина сделал на встрече с журналистами. Он подчеркнул, что, исходя из сложившейся экономической ситуации в стране, решение текущих вопросов требует использования средств из ФНБ.
При этом министр выразил уверенность, что траты ограничатся только 2021-м годом, поскольку через год, согласно прогнозам, у российской экономики появятся точки опоры для роста.

«В 2022 году, исходя из действующих прогнозов цен на нефть, мы будем пополнять его (ФНБ)», — заявил Силуанов.

В случае ухудшения экономической ситуации средства ФНБ станут «подушкой безопасности» для того, чтобы не повышать налоги для россиян, добавил министр финансов. По его словам, по итогам 2020 года в федеральном бюджете остается 1 триллион не потраченных рублей. Почти половина означенной суммы будет перечислены в резервный фонд правительства РФ, отметил Силуанов.
Ранее, как сообщал «Рамблер», глава Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Владимир Булавин рассказал, сколько денег потеряла Россия из-за снижения оборотов внешней торговли в связи с пандемией. Если по итогам 2019 года в федеральный бюджет было направлено 670 миллиардов долларов, то по состоянию на декабрь 2020-го — 480 миллиардов, отметил он. В результате потери государственной казны составили порядка 190 миллиардов долларов.
Видео дня. С 1 января в России вступят в силу новые правила и законы
Комментарии 1
Экономика , Личный счет , Антон Силуанов , Владимир Булавин , Минфин , Федеральная таможенная служба , Фонд национального благосостояния , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение