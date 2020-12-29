Минфин продолжит тратить деньги из ФНБ в 2021 году 

Заявление руководитель Минфина сделал на встрече с журналистами. Он подчеркнул, что, исходя из сложившейся экономической ситуации в стране, решение текущих вопросов требует использования средств из ФНБ.

При этом министр выразил уверенность, что траты ограничатся только 2021-м годом, поскольку через год, согласно прогнозам, у российской экономики появятся точки опоры для роста.

«В 2022 году, исходя из действующих прогнозов цен на нефть, мы будем пополнять его (ФНБ)», — заявил Силуанов.

В случае ухудшения экономической ситуации средства ФНБ станут «подушкой безопасности» для того, чтобы не повышать налоги для россиян, добавил министр финансов. По его словам, по итогам 2020 года в федеральном бюджете остается 1 триллион не потраченных рублей. Почти половина означенной суммы будет перечислены в резервный фонд правительства РФ, отметил Силуанов.