Минфин продолжит тратить деньги из ФНБ в 2021 году 

Министерство финансов РФ планирует продолжать тратить деньги из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2021 году, заявил глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, компенсировать потраченные суммы планируется только в 2022 году, сообщат ТАСС.
Заявление руководитель Минфина сделал на встрече с журналистами. Он подчеркнул, что, исходя из сложившейся экономической ситуации в стране, решение текущих вопросов требует использования средств из ФНБ.
При этом министр выразил уверенность, что траты ограничатся только 2021-м годом, поскольку через год, согласно прогнозам, у российской экономики появятся точки опоры для роста.
«В 2022 году, исходя из действующих прогнозов цен на нефть, мы будем пополнять его (ФНБ)», — заявил Силуанов.
В случае ухудшения экономической ситуации средства ФНБ станут «подушкой безопасности» для того, чтобы не повышать налоги для россиян, добавил министр финансов. По его словам, по итогам 2020 года в федеральном бюджете остается 1 триллион не потраченных рублей. Почти половина означенной суммы будет перечислены в резервный фонд правительства РФ, отметил Силуанов.
Ранее, как сообщал «Рамблер», глава Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Владимир Булавин рассказал, сколько денег потеряла Россия из-за снижения оборотов внешней торговли в связи с пандемией. Если по итогам 2019 года в федеральный бюджет было направлено 670 миллиардов долларов, то по состоянию на декабрь 2020-го — 480 миллиардов, отметил он. В результате потери государственной казны составили порядка 190 миллиардов долларов.