Кабмин РФ в 2020 году не смог потратить 1 трлн рублей из бюджета 

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что предельные расходы федерального бюджета в 2020 году могут достичь 23,84 трлн рублей, однако Минфин и другие ведомства не успеют потратить около 1 трлн рублей из этой суммы, пишет РБК.

Силуанов заверил, что денежные средства «не пропадут», а будут перенаправлены на 2021 год, в частности, с целью финансирования социальных расходов и программы вакцинации граждан.

Глава Минфина заявил, что неизрасходованный в этом году 1 трлн рублей складывается из разных факторов, например, из госконтрактов, заключенных, но не исполненных в текущем году.

Отмечается, что в 2019 году уровень неисполнения бюджетных расходов достиг 5,8%, что стало самым крупным показателем с 2007 года. По словам Силуанова, в этом году «получше идем».

Министр пояснил, что переходящие остатки 2020 года обеспечат те расходы, которые в бюджете пока не учтены. Речь идет, например, о вакцинации населения от COVID-19, которая потребует «значительного ресурса» из резервного фонда и возможной дополнительной помощи регионам.

Он также заявил, что в 2021 году правительство сохранит антикризисные стимулы в размере порядка 1% ВВП — это более 1 трлн рублей.

По словам Силуанова, несмотря на вторую волну COVID-19, Минфин пока не имеет планов менять бюджет на 2021 год.