Кабмин РФ в 2020 году не смог потратить 1 трлн рублей из бюджета 

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что предельные расходы федерального бюджета в 2020 году могут достичь 23,84 трлн рублей, однако Минфин и другие ведомства не успеют потратить около 1 трлн рублей из этой суммы, пишет РБК.
Силуанов заверил, что денежные средства «не пропадут», а будут перенаправлены на 2021 год, в частности, с целью финансирования социальных расходов и программы вакцинации граждан.
Глава Минфина заявил, что неизрасходованный в этом году 1 трлн рублей складывается из разных факторов, например, из госконтрактов, заключенных, но не исполненных в текущем году.
Отмечается, что в 2019 году уровень неисполнения бюджетных расходов достиг 5,8%, что стало самым крупным показателем с 2007 года. По словам Силуанова, в этом году «получше идем».
Министр пояснил, что переходящие остатки 2020 года обеспечат те расходы, которые в бюджете пока не учтены. Речь идет, например, о вакцинации населения от COVID-19, которая потребует «значительного ресурса» из резервного фонда и возможной дополнительной помощи регионам.
Он также заявил, что в 2021 году правительство сохранит антикризисные стимулы в размере порядка 1% ВВП — это более 1 трлн рублей.
По словам Силуанова, несмотря на вторую волну COVID-19, Минфин пока не имеет планов менять бюджет на 2021 год.
Ранее «Рамблер» сообщал, что, согласно данным агентства АКРА, за девять месяцев 2020 года федеральный бюджет недополучил от регионов 1,4 трлн рублей.