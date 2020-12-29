Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
04.01 – 11.01
$
74.76
91.24
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
+0.0063
11.12
1.2117
21.12
13.12

Кабмин РФ в 2020 году не смог потратить 1 трлн рублей из бюджета 

Лера Букина 56 минут назад
Кабмин РФ в 2020 году не смог потратить 1 трлн рублей из бюджета
Фото: ТАСС
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что предельные расходы федерального бюджета в 2020 году могут достичь 23,84 трлн рублей, однако Минфин и другие ведомства не успеют потратить около 1 трлн рублей из этой суммы, пишет РБК.
Силуанов заверил, что денежные средства «не пропадут», а будут перенаправлены на 2021 год, в частности, с целью финансирования социальных расходов и программы вакцинации граждан.
Глава Минфина заявил, что неизрасходованный в этом году 1 трлн рублей складывается из разных факторов, например, из госконтрактов, заключенных, но не исполненных в текущем году.
Отмечается, что в 2019 году уровень неисполнения бюджетных расходов достиг 5,8%, что стало самым крупным показателем с 2007 года. По словам Силуанова, в этом году «получше идем».
Министр пояснил, что переходящие остатки 2020 года обеспечат те расходы, которые в бюджете пока не учтены. Речь идет, например, о вакцинации населения от COVID-19, которая потребует «значительного ресурса» из резервного фонда и возможной дополнительной помощи регионам.
Он также заявил, что в 2021 году правительство сохранит антикризисные стимулы в размере порядка 1% ВВП — это более 1 трлн рублей.
По словам Силуанова, несмотря на вторую волну COVID-19, Минфин пока не имеет планов менять бюджет на 2021 год.
Ранее «Рамблер» сообщал, что, согласно данным агентства АКРА, за девять месяцев 2020 года федеральный бюджет недополучил от регионов 1,4 трлн рублей.
Видео дня. С 1 января в России вступят в силу новые правила и законы
Комментарии 1
Экономика , Антон Силуанов , Минфин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение