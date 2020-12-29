Повышение финграмотности может войти в национальные проекты

Минфин России
и ЦБ РФ
прорабатывают вопрос включения мер по повышению финансовой грамотности в национальные проекты, говорится в сообщении министерства.
"Министерство финансов РФ и Банк России проведут анализ государственных программ и национальных проектов и по итогам предложат включить в нацпроекты меры по повышению финансовой грамотности населения для достижения национальных целей развития", — отмечается в сообщении.
Такое решение было принято 28 декабря на заседании Межведомственной координационной комиссии по реализации стратегии повышения финансовой грамотности в РФ на 2017-2023 годы. Предложения участников заседания будут рассмотрены комиссией уже в 2021 году, уточняет Минфин.
Сопредседатели МВКК предложили скорректировать стратегию повышения финграмотности на период 2021-2023 годов с учетом целей по росту финансовой устойчивости российских семей.
"В программы повышения финансовой грамотности населения необходимо включить компоненты долгосрочного планирования, вопросы общественных финансов, налоговой и бюджетной культуры. Обеспечение финансовой безопасности граждан — важнейшая задача финграмотности", — подчеркнул министр финансов Антон Силуанов.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина
в свою очередь обратила внимание на необходимость уделять больше внимания инвестиционной грамотности. В ходе заседания обсуждались вопросы, связанные с интеграцией в стратегию компонентов инвестиционной и цифровой финансовой грамотности, программы для самозанятых, малого и среднего предпринимательства.
"Сложность в том, что люди начинают искать информацию только после того, как в их жизни появились проблемы, когда они столкнулись с мошенничеством, когда возникли трудности с выплатой кредита. Нам нужно сделать так, чтобы эта информация сопровождала людей до того, как произошла беда, необходимо, чтобы у них была определенная база знаний", — отметила Набиуллина.
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