Самые неожиданные прогнозы на 2021 год 

Издание Atlantico проанализировало шокирующий прогноз Saxo Bank на 2021 год и напомнило, что каждый год в мире происходят невероятные вещи, поэтому и предсказания датского банка могут сбыться.

«Кто мог поверить, что теракты 11 сентября возможны? Кто мог подумать, что на планете случится финансовый кризис из-за ипотеки? Кто мог с уверенностью сказать, что афроамериканец станет президентом США и что его сменит Дональд Трамп?» — отметило издание

Как писал «Рамблер», ранее датский Saxo Bank опубликовал традиционный «шокирующий» прогноз с маловероятными и недооцениваемыми событиями на 2021 год.

Эксперты банка считают, что введение безусловного базового дохода, исчезновение лишних рабочих мест и переход на удаленку приведут к запустению мегаполисов. Загруженность городских офисов станет нулевой, а коммерческая недвижимость подешевеет.

По прогнозу Saxo Bank, в 2021 году начнется коммерческое использование ядерного синтеза, искусственный интеллект будет устранять нехватку воды и пищи в мире, появится новый дешевый транспорт.

По версии Atlantico, одно из самых неожиданных предсказаний — «покупка» Кипра компанией Amazon и размещение там европейской штаб-квартиры. В Saxo Bank предположили, что американская корпорация поменяет кипрское налоговое законодательство на более выгодные для условия и проведет деньги мимо ЕС

Еще одно невероятное предсказание, которое может сбыться, — введение безусловного дохода по всему миру: рабочих мест станет меньше, но производительность станет настолько высокой, что деньги получат все.

Третья неожиданная идея, которую мир может воплотить в жизнь, — рывок в превентивной медицине. По версии Saxo Bank, задействованные в борьбе с коронавирусом капиталы мир позже направит на борьбу с онкологическими заболеваниями. По раку будет нанесен удар, аналогичный удару вакцин и антибиотиков по вирусам и бактериям в ХХ веке.