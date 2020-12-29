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В Кремле предупредили о последствиях 2020 года 

Мария Иванова 4 часа назад
В Кремле предупредили о последствиях 2020 года
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уходящий год «нервным» и предупредил, что миру еще предстоит разобраться с его последствиями. Об этом сообщает RTVI.

«Год, конечно, не такой, как хотелось бы его пережить, я думаю, для всего мира. Какой-то уж больно он нервный», — сказал представитель Кремля.

По мнению Пескова, в полной мере последствия 2020 года никто еще не осознает.

«Ясно, что они будут плохие», — подчеркнул он.

Однако Песков считает, что у человечества появились силы для борьбы с этими негативными последствиями и люди теперь «более или менее понимают, как это делать».
Как писал «Рамблер», ранее эксперты банка Credit Suisse назвали основными последствиями пандемии новые налоги, вывод производств из Китая и появление новых авторитарных лидеров.
По версии Credit Suisse, мир после коронавируса будет демонстрировать «вялый экономический рост и едва заметную инфляцию». Многие страны попытаются сократить свою зависимость от Китая: начнется решоринг (процесс возвращения производства в «материнскую» страну) и диверсификация цепочек поставок.
Во время пандемии полномочия государств выросли, а лидеры некоторых стран смогли принимать экстренные решения в обход правительств. В Credit Suisse опасаются, что часть лидеров постковидного мира не захочет расставаться с чрезвычайными полномочиями.
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Комментарии
Экономика , Дмитрий Песков
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