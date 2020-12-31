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Финансист перечислил последствия возможного отключения России от SWIFT 

RT на русском и ещё 8 26 минут назад
Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов заявил, что возможное отключение России от SWIFT грозит проблемами в международных расчётах для нашей страны, но и американской стороне это будет стоить очень дорого.
В беседе с агентством «Прайм» он высказал мнение, что Россия может ввести довольно жёсткие санкции в отношении американских банков и политиков, что невыгодно стране, восстанавливающейся после кризиса.
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Тузов также отметил, что у России есть неплохие технологии и эксперты в области обмена банковской информацией.

«Россия ещё в 2014 году разработала альтернативу SWIFT — систему передачи финансовых сообщений (СПФС). К ней подключены все ведущие российские банки и компании, а также зарубежные банки, входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС)», — рассказал он.

При этом Тузов подчеркнул, что, если Россию внезапно, например, завтра отключат от SWIFT, будут панические валютные колебания.
Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Соединённые Штаты рассматривали идею отключения России от системы банковских платежей SWIFT.
Он подчеркнул, что Россия также должна быть «максимально готова» к подобным решениям, связанным с интернетом, со стороны США.
В декабре Медведев назвал реальной угрозу отключения России от мировой сети.
1 ноября 2019 года в России вступил в силу закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной сети.
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Экономика , Видео , Когда следующий кризис , Дмитрий Медведев , Центральный банк России , ЕАЭС
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