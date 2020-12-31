Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов заявил, что возможное отключение России от SWIFT грозит проблемами в международных расчётах для нашей страны, но и американской стороне это будет стоить очень дорого.

В беседе с агентством «Прайм» он высказал мнение, что Россия может ввести довольно жёсткие санкции в отношении американских банков и политиков, что невыгодно стране, восстанавливающейся после кризиса.

Тузов также отметил, что у России есть неплохие технологии и эксперты в области обмена банковской информацией.

«Россия ещё в 2014 году разработала альтернативу SWIFT — систему передачи финансовых сообщений (СПФС). К ней подключены все ведущие российские банки и компании, а также зарубежные банки, входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС)», — рассказал он.

При этом Тузов подчеркнул, что, если Россию внезапно, например, завтра отключат от SWIFT, будут панические валютные колебания.

Он подчеркнул, что Россия также должна быть «максимально готова» к подобным решениям, связанным с интернетом, со стороны США.

1 ноября 2019 года в России вступил в силу закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной сети.