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Хуснуллин заявил, что денег на мост на Сахалин пока не хватает 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Денег на строительство моста на Сахалин пока нет. Об этом в ходе прямого эфира в Instagram сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Пока по деньгам его не тянем, коллеги. Идея неплохая, но денег пока на это не хватает", — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что пока конкретных планов по строительству моста нет.
Российский мегамост назвали ненужным
Глава РЖД Олег Белозеров, в свою очередь, отмечал, что мост на Сахалин точно будет построен, вопрос в сроках реализации проекта.

О проекте

Проект строительства транспортного железнодорожного перехода с Сахалина на материк обсуждается много лет. Проработкой вопроса о его реализации Путин поручал заняться кабмину в июле 2018 года.
Строительство перехода рассматривается в двух вариантах — мост или тоннель. Приоритетным является проект железнодорожного моста. Общая длина однопутной линии должна составить более 580 км. Стоимость всего проекта оценивается в 540,3 млрд рублей.
Строительство моста потребует около шести лет, сооружение тоннеля займет более 10 лет. Планируемый переход перекинется через пролив Невельского в самом узком его месте шириной примерно в семь км. Переход соединит материк с северо-западной частью Сахалина поблизости с упраздненным поселком Погиби.
Предпроектная работа по разработке основных решений по ветке линии Селихин — Ныш завершена. Общественные слушания по проекту прошли 11 марта в Николаевске-на-Амуре.
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Экономика , Видео , Марат Хуснуллин , Дмитрий Песков , Олег Белозеров , РЖД
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