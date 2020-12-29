Денег на строительство моста на Сахалин пока нет. Об этом в ходе прямого эфира в Instagram сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин

"Пока по деньгам его не тянем, коллеги. Идея неплохая, но денег пока на это не хватает", — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что пока конкретных планов по строительству моста нет.

Глава РЖД Олег Белозеров , в свою очередь, отмечал, что мост на Сахалин точно будет построен, вопрос в сроках реализации проекта.

О проекте

Проект строительства транспортного железнодорожного перехода с Сахалина на материк обсуждается много лет. Проработкой вопроса о его реализации Путин поручал заняться кабмину в июле 2018 года.

Строительство перехода рассматривается в двух вариантах — мост или тоннель. Приоритетным является проект железнодорожного моста. Общая длина однопутной линии должна составить более 580 км. Стоимость всего проекта оценивается в 540,3 млрд рублей.

Строительство моста потребует около шести лет, сооружение тоннеля займет более 10 лет. Планируемый переход перекинется через пролив Невельского в самом узком его месте шириной примерно в семь км. Переход соединит материк с северо-западной частью Сахалина поблизости с упраздненным поселком Погиби.

Предпроектная работа по разработке основных решений по ветке линии Селихин — Ныш завершена. Общественные слушания по проекту прошли 11 марта в Николаевске-на-Амуре.