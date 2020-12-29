Россельхознадзор разрешит поставки томатов из Узбекистана

«Россельхознадзор с 1 января 2021 года под гарантии государственной инспекции по карантину растений при кабинете министров Республики Узбекистан разрешает поставки в Россию томатов с 34 узбекских предприятий. Такое решение было принято на основании предоставленной государственной инспекцией по карантину растений при кабинете министров Республики Узбекистан информации о предприятиях, свободных от вируса коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)», — сказано в сообщении.