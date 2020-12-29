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Россельхознадзор разрешит поставки томатов с 34 предприятий Узбекистана с 1 января 

Агентство «Москва» 47 минут назад
Россельхознадзор разрешит поставки томатов из Узбекистана
Фото: depositphotos.com
Федеральная служба по ветеринарному надзору и фитосанитарному контролю (Россельхознадзор) снимет запрет на поставки томатов с 34 предприятий Узбекистана с 1 января 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Россельхознадзор с 1 января 2021 года под гарантии государственной инспекции по карантину растений при кабинете министров Республики Узбекистан разрешает поставки в Россию томатов с 34 узбекских предприятий. Такое решение было принято на основании предоставленной государственной инспекцией по карантину растений при кабинете министров Республики Узбекистан информации о предприятиях, свободных от вируса коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV)», — сказано в сообщении.

Как ранее сообщали «Известия», с 18 декабря сняты временные ограничения на ввоз в РФ узбекских томатов и перцев с семи предприятий Ферганской области республики.
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