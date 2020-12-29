Россия более чем в два раза увеличила экспорт золота

Экспорт золота по итогам 2020 года вырос в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом, до 320 тонн, сообщили РИА Новости в аналитическом центре Российского экспортного центра (РЭЦ).

"По итогам всего 2020 года экспорт золота из России оценивается РЭЦ примерно в 320 тонн, что в 2,5 раза больше, чем в 2019 году. В стоимостном выражении экспорт оценивается в 18,5 миллиарда долларов (рост в 4,4 раза — ред.)", — следует из сообщения.

Аналитики отметили, что Россия традиционно входит в число ведущих мировых производителей золота. Так, в течение последних нескольких лет мы соперничаем с Австралией за второе место.