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Saxo Bank: вакцина от COVID-19 приведет к инфляции и дефолтам 

Вероника Полынина 1 час назад
Saxo Bank: вакцина от COVID-19 приведет к инфляции
Фото: Reuters
Журнал Forbes опубликовал традиционные «невероятные» прогнозы аналитиков Saxo Bank на 2021 год, сообщает «Прайм».
Несмотря на то, что прогнозы крупнейшего датского инвестиционного банка могут показаться «безумными», журнал все же призывает инвесторов проанализировать их, потому что «правда нередко скрывается там, где ее ждут меньше всего».
Так, по мнению Saxo Bank, в 2021 году компания Amazon «купит Кипр», чтобы разместить там европейскую штаб-квартиру. Интернет-гигант изменит кипрское налоговое законодательство, чтобы создать для себя более выгодные условия.
Информационные сети, правительства и предприятия победят фейковые новости в крупных соцсетях с помощью алгоритмов по типу блокчейна, которые будут фильтровать информацию и устанавливать подлинность фактов.
Китай выпустит цифровой юань, который будет отличаться высокой стабильностью и составит конкуренцию американскому доллару.
Развитие чистой энергетики выйдет на уровень массового потребления. Каждая семья сможет обеспечить себя энергией, а европейские страны начнут отказываться от ветряков.
Безработица будет расти, но производительность труда будет настолько высокой, что можно будет выплачивать всем безусловный доход. Впоследствии это приведет к прекращению роста городов.
Вакцина от коронавируса породит инфляцию. Она ударит по ренте, активам и валютам, а реакция центробанков в виде повышения ставок приведет к дефолтам. Цены на серебро могут резко подскочить из-за появления новых рынков сбыта.
Благодаря доступности интернета в развивающихся странах вырастет уровень образования и производительности. В частности, применение сельскохозяйственных дронов обеспечит резкий прирост производительности во многих сельских зонах по всему миру.
В 2021 году произойдет большой скачок в борьбе с раком. Его можно будет сравнить с появлением вакцин или антибиотиков в XX веке.
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Комментарии 1
Экономика , Saxo Bank , Amazon , Forbes
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