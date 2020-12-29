Путин запретил снижать размер МРОТ 

Президент России Владимир Путин подписал закон о новой методике расчета МРОТ, запрещающей снижать его размер. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно закону, с 2021 года МРОТ будет рассчитываться с учетом значения медианной зарплаты за предыдущий год. Соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы будет равняться 42%.

МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения по РФ, а величина прожиточного минимума устанавливается исходя из величины медианного среднедушевого дохода по стране за предыдущий год.

Соотношение величины прожиточного минимума и величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий год устанавливается в размере 44,2% и должно пересматриваться не реже одного раза в пять лет.

При этом величина прожиточного минимума на очередной год не может быть ниже этого показателя в текущем году. Соотношение величины прожиточного минимума трудоспособного населения и величины прожиточного минимума на душу населения устанавливается в размере 109%, пенсионеров — 86%, детей — 97%.

В законе фиксируется, что размер МРОТ не сможет снижаться даже при снижении размера медианной зарплаты. Кроме того, предложенный в конце года размер МРОТ и величина прожиточного минимума на следующий год должен получить одобрение профсоюзов и работодателей.

Как сообщал «Рамблер», с 1 января МРОТ устанавливается в размере 12 792 рубля в месяц — по сравнению с 2020 годом он вырос на 5,5%.