Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
04.01 – 11.01
$
74.76
91.24
Индексы и котировки Brent
51.39
+0.12 Золото
1879.48
–0.01 РТС
1366.76
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
24.12
1.2181
+0.0044
13.12
1.2136
21.12
13.12

Путин запретил снижать размер МРОТ 

Вероника Полынина 1 час назад
Путин запретил снижать размер МРОТ
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин подписал закон о новой методике расчета МРОТ, запрещающей снижать его размер. Об этом сообщает РИА «Новости».
Согласно закону, с 2021 года МРОТ будет рассчитываться с учетом значения медианной зарплаты за предыдущий год. Соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы будет равняться 42%.
МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения по РФ, а величина прожиточного минимума устанавливается исходя из величины медианного среднедушевого дохода по стране за предыдущий год.
Соотношение величины прожиточного минимума и величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий год устанавливается в размере 44,2% и должно пересматриваться не реже одного раза в пять лет.
Какие изменения ждут россиян в 2021 году
При этом величина прожиточного минимума на очередной год не может быть ниже этого показателя в текущем году. Соотношение величины прожиточного минимума трудоспособного населения и величины прожиточного минимума на душу населения устанавливается в размере 109%, пенсионеров — 86%, детей — 97%.
В законе фиксируется, что размер МРОТ не сможет снижаться даже при снижении размера медианной зарплаты. Кроме того, предложенный в конце года размер МРОТ и величина прожиточного минимума на следующий год должен получить одобрение профсоюзов и работодателей.
Как сообщал «Рамблер», с 1 января МРОТ устанавливается в размере 12 792 рубля в месяц — по сравнению с 2020 годом он вырос на 5,5%.
Видео дня. С 1 января в России вступят в силу новые правила и законы
Комментарии 57
Экономика , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение