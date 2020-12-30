Трутнев призвал Китай возобновить прием российской рыбы

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев написал письмо своему коллеге из Поднебесной, в котором выразил озабоченность из-за закрытия китайских портов, принимавших российские суда, сообщает ИА DEITA.RU.

Письмо было направлено заместителю премьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа . Помимо этого китайский госслужащий отвечает за сотрудничество с Россией в вопросах развития Дальнего Востока и Байкальского региона России и Северо-Востока КНР. В письме Юрий Трутнев отметил важность мер направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекцией, в том числе тех, которые проводят в портах Поднебесной при приемке российских судов.

«Вместе с этим российская сторона выражает озабоченность в связи с закрытием морских портов, главным образом Далянь и Циндао, для приёмки российской рыбопродукции. Российская сторона просит принять меры по возобновлению приема российской рыбной продукции в портах КНР», — отмечается на сайте полпредства.

В свою очередь полпред заверил китайских коллег, что Россия будет применять все меры, чтобы вирус не распространялся между странами, а также среди экипажей судов или с помощью экспортной продукции.

Напомним, что ранее Китай закрыл для приемки российских судов с рыбной продукцией два основных порта Далянь и Циндао.

В результате этого дальневосточные рыбодобытчики не могут сдать замороженную рыбу. Именно Китай является основным экспортером российской замороженной рыбы, на него приходится наибольший процент выловленной рыбы. Часть рыбы, конечно, идет на внутренний рынок, однако он уже насыщен.

Еще одной причиной такого коллапса стало отсутствие холодильных мощностей на Дальнем Востоке, которые уже перенасыщены рыбой. При этом в скором времени начнется путина по минтаю. Китай же закрыл свои порты после того как выявил у работников новую коронавирусную инфекцию.