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Курс доллара: вера в доллар упала до минимума с 2011 года 

Елена Прошина 1 час назад
Курс доллара: вера в доллар упала до минимума с 2011 года
Фото: Reuters
Спекулянты увеличили ставки на падение доллара в два раза с начала года, до максимума с марта 2011-го. Как сообщает Bloomberg, эксперты ожидают, что в 2021 году курс доллара продолжит слабеть.
До антирекорда 2011 года обвалился индекс ICE Dollar (отношение доллара к евро, иене, фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку). Произошло это из-за инвесторов, сбрасывавших доллары на фоне смягчения политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Аналитики Goldman Sachs считают, что к концу 2021 года курс евро к доллару способен вырасти c нынешней отметки в 1,226 доллара до 1,25 доллара.
В Citigroup допустили обвал доллара на 20 процентов в следующем году, если массовая вакцинация от коронавируса будет успешной и прививки помогут возродить мировую экономику.
Также негативом для доллара будут низкие ставки ФРС: инвесторы уйдут из американских активов ради более высокой доходности. По версии Citigroup, евро к концу 2021-го будет стоить 1,24 доллара.
Как писал «Рамблер», на торгах Московской биржи вечером 29 декабря курс доллара рос на 12,5 копейки, до 73,89 рубля. Евро набрал 42,25 копейки и стоил 90,48 рубля.
По мнению аналитиков, рубль начал слабеть из-за закрытия позиций перед длинными новогодними праздниками.
Узнать курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
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Комментарии
Экономика , ФРС , Московская биржа
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