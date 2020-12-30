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«Доллар ждет крах» 

Мария Иванова 1 час назад
Эксперт предупредил о крахе доллара
Фото: ТАСС
Экономист Валентин Катасонов заявил, что кредиты, которые выдает Федеральная резервная система (ФРС) США американскому правительству, приведут к краху доллара. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «РОЙ ТВ».
Катасонов отметил, что ФРС продолжает кредитовать правительство США с сумасшедшей скоростью при сужении налоговой базы.
Такой подход приведет к потере ценности национальной валюты. Экономист считает, что в будущем доллар перестанет выполнять функцию сбережения денег: из-за непрерывно работающего печатного станка копить в американской валюте станет невыгодно.
По мнению Катасонова, из-за грядущего краха доллара главы стран торопятся с переходом на цифровые валюты. Подогревают ситуацию пандемия и вызванный ею кризис. Экономист считает, что финансовые элиты используют очередной кризис, чтобы перевести мир на новую модель существования.
Как сообщал «Рамблер», ранее экономист Михаил Хазин говорил, что «долларовая система» уже рухнула, поэтому крупнейшим игрокам мира, к которым относится и Россия, предстоит провести новый раздел мира.
Экономист считает, что в ближайшие три года состоится «новая Ялтинская конференция». По его мнению, финансовый глобализм исчерпал ресурс, чтобы поддерживать мировую экономику.
Хазин считает. что в «новой Ялте» могут принять участие — США, Россия и Китая.
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Комментарии
Экономика , Михаил Хазин , Валентин Катасонов , ФРС
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