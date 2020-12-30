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Россия ратифицировала налоговое соглашение с Люксембургом 

РИА Новости 1 час назад
Путин ратифицировал налоговое соглашение с Люксембургом
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации налогового соглашения с Люксембургом, увеличивающего до 15% налог на дивиденды и проценты, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Россия и Люксембург в ноябре подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения. Согласно документу, базовая ставка налога при выплате российскими компаниями дивидендов и процентов в Люксембург повышается до 15%, однако будет и льготная в 5%. Как отмечал Минфин РФ, она предусмотрена в отношении институциональных инвестиций, а также для публичных компаний (не менее 15% акций в свободном обращении), если они не менее года владели не менее 15% капитала компании, выплачивающей доходы.
Президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.
Дивиденды при выплате физлицам, являющимся налоговыми резидентами РФ, облагаются по ставке 13%, а нерезидентам — 15%. Однако популярные у многих состоятельных россиян офшорные схемы позволяли существенно снизить налог.
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Комментарии
Экономика , Владимир Путин , Минфин
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