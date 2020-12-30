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Силуанов рассказал, во сколько обойдется вакцинация россиян от коронавируса 

ТАСС и ещё 5 1 час назад
Вакцинация россиян от COVID-19 обойдется в 75-100 млрд рублей
Фото: РИА Новости
Вакцинация граждан РФ от коронавируса может обойтись в 75-100 млрд рублей. Об этом в среду заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24".

"В следующем году стоят новые задачи, которые не были учтены в бюджете, а именно вакцинация населения. Это существенные ресурсы, может стоить от 75 до 100 млрд рублей. Все зависит от того, как пойдет вакцинация, сколько людей изъявит желание вакцинироваться. Это все будет бесплатно и за счет государства", — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин ранее поставил задачу организовать вакцинацию от коронавируса по всей стране. Как добавил премьер-министр Михаил Мишустин, вакцинация должна быть полностью добровольной и бесплатной. В первую очередь вакцину должны получить учителя, медики и социальные работники. При этом регионы могут расширять этот список.
На заседании президиума координационного совета 15 декабря Мишустин отметил, что по всей России началась вакцинация от коронавируса. Чтобы провести ее эффективно, разработан график поставки препарата по стране. Кроме того, в правительство представлены логистические паспорта готовности к вакцинации всех регионов России.
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Комментарии
Экономика , Антон Силуанов , Михаил Мишустин , Владимир Путин
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