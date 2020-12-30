Вакцинация россиян от COVID-19 обойдется в 75-100 млрд рублей

"В следующем году стоят новые задачи, которые не были учтены в бюджете, а именно вакцинация населения. Это существенные ресурсы, может стоить от 75 до 100 млрд рублей. Все зависит от того, как пойдет вакцинация, сколько людей изъявит желание вакцинироваться. Это все будет бесплатно и за счет государства", — сказал он.