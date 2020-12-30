Правительство РФ получило полномочия по сдерживанию цен

«В целях стабилизации розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на территории субъекта Российской Федерации или территориях субъектов Российской Федерации правительство России вправе устанавливать на такие товары предельные розничные цены на срок не более 90 календарных дней», — говорится в законе.