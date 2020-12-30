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В Сербии запустят газопровод «Балканский поток» 

Парламентская газета и ещё 1 18 минут назад
Сербия объявила о запуске «Балканского потока»
Фото: РИА Новости
Сегодня, 30 декабря, состоится официальный запуск участка газопровода «Турецкий поток» на территории Сербии, получившего неофициальное название «Балканский поток». Его открытие позволит обеспечить российским газом потребителей в Болгарии, Сербии и Венгрии.

«Я верю, что завтра всё будет хорошо. Это великий день для Сербии, для нашей экономики, промышленности и наших граждан», — заявил накануне президент Сербии Александар Вучич, говоря об открытии газопровода.

Ранее, 15 декабря, в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время его визита в Белград Вучич отметил, что российский газ будет пущен до конца нынешнего года, что позволит Сербии сохранить динамичное развитие экономики и ведущие позиции по темпам экономического роста в Европе в ближайшие несколько лет. Он также подчеркнул, что сотрудничество с Россией в сфере энергетики полностью отвечает интересам Сербии и никакое давление из вне не может заставить сербов отказаться от закупки дешёвого и качественного российского газа.
25 декабря Вучич сообщил о пробном пуске газа по «Балканскому потоку». По его словам, после открытия участка газопровода Сербия начнёт работу над вторичной газификацией, проведя газ до города Вранье на юге страны, Вальево в центральной её части, а также до других городов на востоке и юго-западе страны.

«Мы хотим провести туда газ для строительства новых фабрик и для привлечения новых инвестиций, а также для снабжения им наших граждан», — заявил сербский лидер.

Строительство газопровода было завершено в ноябре этого года, когда болгарский участок трубы был соединён с сербским. Газопровод «Балканский поток» фактически является продолжение одной из веток «Турецкого потока», открытие которого состоялось 8 января этого года. По ней российский газ будет экспортироваться в Болгарию, Сербию и далее в Венгрию. Строительство сербского участка газовой магистрали, общей протяжённостью 403 км было начато в марте 2019 года, её проектная мощность составляет 13,9 млрд кубометров газа в год.
Газопровод «Турецкий поток» состоит из двух ниток мощностью 15,75 млрд кубометров газа в год каждая. Его общая протяжённость составляет 930 км. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, а вторая для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. В настоящее время российский газ экспортируется в Грецию, Болгарию и Северную Македонию. С сегодняшнего дня «голубое топливо» начнёт поставляться также в Сербию и Венгрию.
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