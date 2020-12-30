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Силуанов видит риски усиления санкционного давления на Россию в 2021 году 

ТАСС 1 час назад
Силуанов заявил о рисках усиления санкционного давления
Фото: РИА Новости
Риски усиления санкционного давления на Россию в 2021 году присутствуют, но программа заимствований все равно будет выполнена. Об этом министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в интервью телеканалу "Россия-24".

"Есть риски того, что уровень санкционного давления может быть расширен в следующем году. Это тоже один из рисков того, почему нам нельзя постоянно иметь большой уровень займов для финансирования дефицита бюджета. Если в конечном счете уйдут иностранцы, если будут введены дополнительные ограничения, нам нужно будет договариваться исключительно с нашими финансовыми институтами. Понятно, что мы все равно возьмем эти деньги, финансовые институты будут требовать дополнительных компенсаций за риск. Тем не менее, я думаю, в любом случае программа [заимствований] будет выполнена", — сказал он.

Силуанов отметил, что Россия уже знает, как работать в условиях санкций.

"Я думаю, что в следующем году, если эти риски реализуются, мы найдем механизмы, как работать в этих условиях", — добавил министр.

Ранее Силуанов говорил, что Минфин РФ в 2021 году планирует занять около 3,7 трлн рублей, примерно по 75 млрд рублей за неделю. По его словам, $3 млрд планируется занять на внешних рынках в зависимости от конъюнктуры.
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Комментарии
Экономика , Антон Силуанов , Минфин
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